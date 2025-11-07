Colégio Saber Viver aposta no programa bilíngue desde a infância e amplia protagonismo estudantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com metodologia inovadora e vivências práticas, a escola forma crianças protagonistas, mais criativas, comunicativas e preparadas para o mundo

Clique aqui e escute a matéria

O Colégio Saber Viver tem se destacado ao transformar a forma de aprender, investindo no ensino de Língua Inglesa desde a Educação Infantil. A escola entende que o contato logo cedo com outro idioma favorece o desenvolvimento cognitivo, social e cultural das crianças.



Para fortalecer essa proposta, oferece carga horária ampliada de Inglês em todas as etapas da educação básica e, até o 5º ano, disponibiliza também o Integral Bilíngue, programa complementar no turno da tarde que intensifica a imersão no idioma com atividades lúdicas, interativas e significativas.



Para a orientadora pedagógica do programa bilíngue, Gabriela Gois, aprender inglês desde cedo é uma oportunidade única:

“Quando os alunos começam a aprender um novo idioma desde a educação infantil, garantimos que esse processo aconteça de forma leve e lúdica. É um momento excepcional, pois ainda não existe a cobrança que as provas trazem. Além disso, nessa faixa etária por volta dos três anos, as crianças apresentam maior plasticidade cerebral, o que as torna mais aptas a aprender conteúdos com facilidade e a desenvolver melhor a memória.”



Na metodologia CLIL, o Inglês é vivenciado como ferramenta de descoberta e expressão, e não apenas como disciplina escolar - Sharon Baptista/SJCC

Metodologia CLIL e aprendizagem com propósito

O Colégio adota a metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), que integra o inglês a conteúdos como ciências, matemática e artes. Assim, o idioma é vivenciado como ferramenta de expressão e descoberta, e não apenas como uma disciplina.



Gabriela explica os reflexos desse método na rotina escolar: “No dia a dia, percebemos que os alunos demonstram mais curiosidade, envolvimento e motivação para aprender o idioma, já que o inglês passa a ser usado de forma natural e com propósito.”



Colégio Saber Viver aposta no tempo integral para formar estudantes preparados para o futuro Leia Também

Aprender brincando: a experiência dos estudantes



No olhar dos estudantes, o aprendizado também é leve e prazeroso. Para Bruno Fontão, do Integral Bilíngue, a relação com o idioma é fortalecida pelo ambiente acolhedor e pelas vivências práticas:



“Eu gosto do que nós aprendemos por meio de jogos e brincadeiras. A professora também coloca vídeos de filmes e séries para que a gente aprenda novos vocabulários.”



Entre as atividades favoritas, ele destaca uma clássica entre os alunos: “A brincadeira que eu mais gosto é o ‘Stop’. Às vezes jogamos no papel e, outras vezes, online. Escolhemos alguns temas e sorteamos uma letra. Depois, precisamos escrever uma palavra para cada tema que comece com essa letra. No final, quem fizer mais pontos vence o jogo.”

Com essa abordagem, o Saber Viver reafirma seu compromisso com uma formação integral e global - Sharon Baptista/SJCC

Integração, imersão e desenvolvimento integral



No Saber Viver, o ensino de inglês vai além do aspecto intelectual. A língua amplia possibilidades de comunicação, fortalece a autonomia e estimula conexões com outras culturas.

O Integral Bilíngue contribui para isso ao proporcionar contato contínuo com o idioma dentro de projetos, interações e brincadeiras.



“Essa imersão constante amplia o aprendizado, tornando o uso da língua mais significativo, espontâneo e divertido, para que no futuro o aluno consiga se comunicar com pessoas do mundo inteiro”, reforça a orientadora pedagógica.

No Saber Viver, os estudantes são preparados para se comunicarem com o mundo e para exercerem seu protagonismo em uma sociedade cada vez mais conectada - Sharon Baptista/SJCC

Crescimento e futuro do programa



O programa bilíngue foi implantado oficialmente em 2017, após um projeto piloto em 2016, e hoje atende quase 200 crianças. Para os próximos anos, o colégio planeja fortalecer ainda mais a proposta.



“Para o próximo ano, o foco será aperfeiçoar o que já temos, fortalecendo a prática bilíngue no dia a dia dos alunos. Pretendemos investir em formações continuadas para os professores, ampliar o uso de materiais autênticos em inglês, promover uma integração ainda maior entre as áreas do conhecimento e ouvir os alunos valorizando suas percepções e sugestões para aprimorar ainda mais o programa.”



A escola destaca que seu maior diferencial está nas pessoas: “Acredito que o nosso maior diferencial é ter uma equipe atenta e, acima de tudo, afetiva e cuidadosa com as necessidades dos nossos alunos.”



Projeto Aprofunda+ reforça aprendizagem e prepara estudantes do Colégio Saber Viver para o ENEM e SSA Leia Também

Formação para um mundo sem fronteiras



Com uma proposta que une inovação pedagógica, acolhimento e escuta ativa, o Colégio Saber Viver reforça seu compromisso em formar cidadãos críticos, comunicativos e conectados globalmente. Mais do que um idioma, o inglês se torna ponte para novas culturas, oportunidades e histórias de protagonismo.