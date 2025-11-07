Colégio Saber Viver aposta no programa bilíngue desde a infância e amplia protagonismo estudantil
Com metodologia inovadora e vivências práticas, a escola forma crianças protagonistas, mais criativas, comunicativas e preparadas para o mundo
Clique aqui e escute a matéria
O Colégio Saber Viver tem se destacado ao transformar a forma de aprender, investindo no ensino de Língua Inglesa desde a Educação Infantil. A escola entende que o contato logo cedo com outro idioma favorece o desenvolvimento cognitivo, social e cultural das crianças.
Para fortalecer essa proposta, oferece carga horária ampliada de Inglês em todas as etapas da educação básica e, até o 5º ano, disponibiliza também o Integral Bilíngue, programa complementar no turno da tarde que intensifica a imersão no idioma com atividades lúdicas, interativas e significativas.
Para a orientadora pedagógica do programa bilíngue, Gabriela Gois, aprender inglês desde cedo é uma oportunidade única:
“Quando os alunos começam a aprender um novo idioma desde a educação infantil, garantimos que esse processo aconteça de forma leve e lúdica. É um momento excepcional, pois ainda não existe a cobrança que as provas trazem. Além disso, nessa faixa etária por volta dos três anos, as crianças apresentam maior plasticidade cerebral, o que as torna mais aptas a aprender conteúdos com facilidade e a desenvolver melhor a memória.”
Metodologia CLIL e aprendizagem com propósito
O Colégio adota a metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), que integra o inglês a conteúdos como ciências, matemática e artes. Assim, o idioma é vivenciado como ferramenta de expressão e descoberta, e não apenas como uma disciplina.
Gabriela explica os reflexos desse método na rotina escolar: “No dia a dia, percebemos que os alunos demonstram mais curiosidade, envolvimento e motivação para aprender o idioma, já que o inglês passa a ser usado de forma natural e com propósito.”
Aprender brincando: a experiência dos estudantes
No olhar dos estudantes, o aprendizado também é leve e prazeroso. Para Bruno Fontão, do Integral Bilíngue, a relação com o idioma é fortalecida pelo ambiente acolhedor e pelas vivências práticas:
“Eu gosto do que nós aprendemos por meio de jogos e brincadeiras. A professora também coloca vídeos de filmes e séries para que a gente aprenda novos vocabulários.”
Entre as atividades favoritas, ele destaca uma clássica entre os alunos: “A brincadeira que eu mais gosto é o ‘Stop’. Às vezes jogamos no papel e, outras vezes, online. Escolhemos alguns temas e sorteamos uma letra. Depois, precisamos escrever uma palavra para cada tema que comece com essa letra. No final, quem fizer mais pontos vence o jogo.”
Integração, imersão e desenvolvimento integral
No Saber Viver, o ensino de inglês vai além do aspecto intelectual. A língua amplia possibilidades de comunicação, fortalece a autonomia e estimula conexões com outras culturas.
O Integral Bilíngue contribui para isso ao proporcionar contato contínuo com o idioma dentro de projetos, interações e brincadeiras.
“Essa imersão constante amplia o aprendizado, tornando o uso da língua mais significativo, espontâneo e divertido, para que no futuro o aluno consiga se comunicar com pessoas do mundo inteiro”, reforça a orientadora pedagógica.
Crescimento e futuro do programa
O programa bilíngue foi implantado oficialmente em 2017, após um projeto piloto em 2016, e hoje atende quase 200 crianças. Para os próximos anos, o colégio planeja fortalecer ainda mais a proposta.
“Para o próximo ano, o foco será aperfeiçoar o que já temos, fortalecendo a prática bilíngue no dia a dia dos alunos. Pretendemos investir em formações continuadas para os professores, ampliar o uso de materiais autênticos em inglês, promover uma integração ainda maior entre as áreas do conhecimento e ouvir os alunos valorizando suas percepções e sugestões para aprimorar ainda mais o programa.”
A escola destaca que seu maior diferencial está nas pessoas: “Acredito que o nosso maior diferencial é ter uma equipe atenta e, acima de tudo, afetiva e cuidadosa com as necessidades dos nossos alunos.”
Formação para um mundo sem fronteiras
Com uma proposta que une inovação pedagógica, acolhimento e escuta ativa, o Colégio Saber Viver reforça seu compromisso em formar cidadãos críticos, comunicativos e conectados globalmente. Mais do que um idioma, o inglês se torna ponte para novas culturas, oportunidades e histórias de protagonismo.