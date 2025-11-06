Serviços gratuitos para a população nesta sexta (7) no Compaz Miguel Arraes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento totalmente gratuito promove atividades voltadas à saúde e bem-estar da população, como corte de cabelo e aferição de pressão

A Caravana da TV Jornal desembarca nesta sexta-feira (7) no Compaz Governador Miguel Arraes, no bairro da Madalena. Toda a população terá acesso a serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para todas as idades.

O evento acontece das 8h às 12h, com ações de cidadania promovidas pela Unit, Fits, Becker, Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia, e Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE). Além disso, Pernambuco dá Sorte, Treloso e Autonunes, promovem ações na Caravana.

Em sua sexta temporada, a Caravana da TV Jornal já passou pelos bairros do Cordeiro, Mangabeira, Pina e Coque. A ação é uma iniciativa da TV Jornal, que conta com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso, Pernambuco dá Sorte e Autonunes.

Sorteios e brindes

O evento, aberto ao público, conta com uma manhã de atividades e também de brindes - seja um kit de limpeza da Becker, kit da TV Jornal ou alguns dos prêmios sorteados ao longo da manhã.

Diversos prêmios são sorteados para o público da Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

A ideia é fortalecer a presença da TV Jornal com a comunidade, levando informação, serviços essenciais, cuidados e lazer. O espaço do Compaz contará com atividades como zumba e roleta de prêmios, além de brincadeiras infantis como chute a gol, cama elástica e brindes da Treloso.

"Iniciativas como essa no Compaz consolidam o espaço como um verdadeiro ponto de cidadania, serviços e convivência. Aqui, a população tem acesso a oportunidades reais de cuidado, aprendizado e acolhimento. A parceria com a TV Jornal potencializa esse trabalho, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a cultura de solidariedade e informação", celebra Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal

Limpeza de pele é um dos serviços oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

Saúde e bem-estar

Corte de cabelo



Aferição de pressão arterial



Aferição de glicose



Avaliação nutricional



Higiene bucal



Massagem relaxante



Higienização facial

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito



Encaminhamento para habilitação de casamento



Orientação jurídica



Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

Prefeitura do Recife

Testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites

Distribuição de hipoclorito e preservativos

Vacinação

Orientação pública

Orientações e suporte da Neoenergia



Orientações e suporte da Compesa

