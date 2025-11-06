fechar
Serviços gratuitos para a população nesta sexta (7) no Compaz Miguel Arraes

Evento totalmente gratuito promove atividades voltadas à saúde e bem-estar da população, como corte de cabelo e aferição de pressão

Por Samantha Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 16:50
Caravana da TV Jornal
Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

A Caravana da TV Jornal desembarca nesta sexta-feira (7) no Compaz Governador Miguel Arraes, no bairro da Madalena. Toda a população terá acesso a serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para todas as idades.

O evento acontece das 8h às 12h, com ações de cidadania promovidas pela Unit, Fits, Becker, Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia, e Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE). Além disso, Pernambuco dá Sorte, Treloso e Autonunes, promovem ações na Caravana.

Em sua sexta temporada, a Caravana da TV Jornal já passou pelos bairros do Cordeiro, Mangabeira, Pina e Coque. A ação é uma iniciativa da TV Jornal, que conta com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso, Pernambuco dá Sorte e Autonunes.

Sorteios e brindes

O evento, aberto ao público, conta com uma manhã de atividades e também de brindes - seja um kit de limpeza da Becker, kit da TV Jornal ou alguns dos prêmios sorteados ao longo da manhã.

Jailton Jr/JC Imagem
Diversos prêmios são sorteados para o público da Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

A ideia é fortalecer a presença da TV Jornal com a comunidade, levando informação, serviços essenciais, cuidados e lazer. O espaço do Compaz contará com atividades como zumba e roleta de prêmios, além de brincadeiras infantis como chute a gol, cama elástica e brindes da Treloso. 

"Iniciativas como essa no Compaz consolidam o espaço como um verdadeiro ponto de cidadania, serviços e convivência. Aqui, a população tem acesso a oportunidades reais de cuidado, aprendizado e acolhimento. A parceria com a TV Jornal potencializa esse trabalho, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a cultura de solidariedade e informação", celebra Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal

Jailton Jr/JC Imagem
Limpeza de pele é um dos serviços oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

Saúde e bem-estar

  • Corte de cabelo
  • Aferição de pressão arterial
  • Aferição de glicose
  • Avaliação nutricional
  • Higiene bucal
  • Massagem relaxante
  • Higienização facial

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

  • Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito
  • Encaminhamento para habilitação de casamento
  • Orientação jurídica
  • Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

Prefeitura do Recife

  • Testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites
  • Distribuição de hipoclorito e preservativos
  • Vacinação

Orientação pública

  • Orientações e suporte da Neoenergia
  • Orientações e suporte da Compesa

Serviço 

  • Caravana TV Jornal - Compaz Governador Miguel Arraes
  • Local: Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife – PE
  • Data: Sexta-feira, 7 de novembro 
  • Horário: 8h às 12h

