Serviços gratuitos para a população nesta sexta (7) no Compaz Miguel Arraes
Evento totalmente gratuito promove atividades voltadas à saúde e bem-estar da população, como corte de cabelo e aferição de pressão
A Caravana da TV Jornal desembarca nesta sexta-feira (7) no Compaz Governador Miguel Arraes, no bairro da Madalena. Toda a população terá acesso a serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para todas as idades.
O evento acontece das 8h às 12h, com ações de cidadania promovidas pela Unit, Fits, Becker, Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia, e Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE). Além disso, Pernambuco dá Sorte, Treloso e Autonunes, promovem ações na Caravana.
Em sua sexta temporada, a Caravana da TV Jornal já passou pelos bairros do Cordeiro, Mangabeira, Pina e Coque. A ação é uma iniciativa da TV Jornal, que conta com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso, Pernambuco dá Sorte e Autonunes.
Sorteios e brindes
O evento, aberto ao público, conta com uma manhã de atividades e também de brindes - seja um kit de limpeza da Becker, kit da TV Jornal ou alguns dos prêmios sorteados ao longo da manhã.
A ideia é fortalecer a presença da TV Jornal com a comunidade, levando informação, serviços essenciais, cuidados e lazer. O espaço do Compaz contará com atividades como zumba e roleta de prêmios, além de brincadeiras infantis como chute a gol, cama elástica e brindes da Treloso.
"Iniciativas como essa no Compaz consolidam o espaço como um verdadeiro ponto de cidadania, serviços e convivência. Aqui, a população tem acesso a oportunidades reais de cuidado, aprendizado e acolhimento. A parceria com a TV Jornal potencializa esse trabalho, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a cultura de solidariedade e informação", celebra Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.
Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal
Saúde e bem-estar
- Corte de cabelo
- Aferição de pressão arterial
- Aferição de glicose
- Avaliação nutricional
- Higiene bucal
- Massagem relaxante
- Higienização facial
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)
- Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito
- Encaminhamento para habilitação de casamento
- Orientação jurídica
- Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)
Prefeitura do Recife
- Testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites
- Distribuição de hipoclorito e preservativos
- Vacinação
Orientação pública
- Orientações e suporte da Neoenergia
- Orientações e suporte da Compesa
Serviço
- Caravana TV Jornal - Compaz Governador Miguel Arraes
- Local: Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife – PE
- Data: Sexta-feira, 7 de novembro
- Horário: 8h às 12h