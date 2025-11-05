Rogério Som e Marta Santana agitam o 'sextou' do Boteco do Barra
Atração irá ao ar na grade da TV Jornal na sexta-feira (7), como parte do programa Turma do Barra - com muita música boa e convidados
O Boteco do Barra desta sexta-feira (7) promete uma edição cheia de emoção, ritmo e muito romantismo. O programa recebe Marta Santana e Rogério Som, dois artistas que representam diferentes vertentes da música popular nordestina - do forró e sertanejo ao brega romântico - e que prometem levantar o público com um repertório para todos os gostos.
Além da boa música, o clima continua descontraído com os deliciosos petiscos da Natto, patrocinadora oficial da atração. O programa vai ao ar dentro do Turma do Barra, às 13h15, pela TV Jornal e no canal da emissora no YouTube, sob o comando do apresentador Flávio Barra.
Boteco do Barra: conheça as atrações
Marta Santana
Com um repertório que vai das canções mais atuais aos clássicos, passando pelo brega, forró e sertanejo, Marta promete uma apresentação vibrante e cheia de energia. Com a agenda de shows marcando presença em diversos eventos, a artista também destaca seu projeto de samba todos os domingos no Costela do Matuto, na Madalena.
Nos shows, o público pode esperar grandes sucessos do sertanejo, como as autorais "Bode Me Bloquear" e "Vai Sossegar", além da novidade "Confesso para as Estrelas", que marca o retorno de Marta ao brega romântico. Com presença de palco e uma mistura de estilos, ela mostra que a música pode atravessar gêneros e emoções.
Rogério Som
Pela primeira vez no Boteco do Barra, Rogério Som leva o público a uma viagem pelo melhor do brega romântico - seu estilo principal e o carro-chefe da carreira. Conhecido pelo hit "Mundo Girou", o cantor acaba de lançar um EP audiovisual e um projeto especial com releituras de grandes sucessos das antigas.
Animado com os novos passos, Rogério revelou que já está preparando a gravação de um DVD, prevista para novembro, no Cabo de Santo Agostinho, com participações especiais. "A gente está muito empolgado com esse projeto. É o momento de celebrar o brega e mostrar o quanto ele segue vivo e amado pelo público", destacou o artista.
Com dois artistas que transitam entre o romantismo, o forró e o brega, o Boteco do Barra desta semana promete uma edição leve, dançante e com aquele clima de ‘sextou’ que o público adora.