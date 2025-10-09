Plataforma com inteligência artificial para ensino de inglês é lançada no Recife
Estudantes participantes dos programas Ganhe o Mundo, do Governo do Estado, e Recife no Mundo, utilizam a ferramenta como preparação para intercâmbios
A Jinso Labs, plataforma que utiliza inteligência artificial para o ensino de inglês via WhatsApp, foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (8), no Recife.
O programa já está em fase de implementação nas redes pública e privada de ensino de Pernambuco. Estudantes participantes dos programas Ganhe o Mundo, do Governo do Estado, e Recife no Mundo, da Prefeitura do Recife, já utilizam a ferramenta como preparação para intercâmbios internacionais.
Como funciona a Jinso Labs
A plataforma oferece um “tutor” virtual que interage com o aluno por voz ou chat, corrige gramática e pronúncia em tempo real e simula situações práticas de uso do idioma — desde o inglês para negócios até o inglês técnico.
Com foco na prática oral intensiva, a tecnologia é baseada em uma abordagem "voice-first", projetada especialmente para o aprimoramento da pronúncia. Os modelos de IA foram desenvolvidos especificamente para falantes nativos de português e espanhol, considerando as nuances linguísticas e culturais desses idiomas no processo de aprendizagem do inglês.
O sistema utiliza tecnologias avançadas de reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural para oferecer correções instantâneas, sugestões de melhoria e feedback personalizado. Cada interação é adaptada ao nível e ao ritmo de aprendizado do estudante, garantindo uma experiência individualizada.
Durante o evento, Daniel Villanova, head de operações da Jinso no Brasil explicou um dos principais diferenciais da plataforma.
"Muitas vezes a pessoa tem vergonha de praticar com outra pessoa ou com o professor com medo de errar, mas com a Jinso não. Quando você pratica com a IA em casa, sem ninguém para te julgar, você ganha uma confiança muito alta", afirmou. Também estava presente no lançamento, Jay Gopalan, cofundador da Jinso Labs e egresso da Universidade Harvard.
Plataforma pode ajudar professores e alunos
Gestores da Secretaria de Educação do Estado, da Prefeitura do Recife e diretores do ABA English Education participaram de demonstrações práticas da tecnologia e discutiram estratégias de expansão da ferramenta.
Renata Serpa, coordenadora do programa Recife no Mundo, destacou a importância da tecnologia."Esse aplicativo é uma ferramenta a mais que vai ajudar alunos e professores a desenvolverem fluência no idioma. Eles têm a oportunidade de praticar dentro da sala de aula, mas quando chegam em casa, não têm ninguém para praticar. Com a nova ferramenta, o aluno vai poder praticar num lugar que ele achar mais confortável e isso com certeza vai trazer mais segurança na hora de falar inglês", destacou.
Paulo Dutra, secretário executivo de Ensino Médio e Educação Profissional do Estado, reforçou a relevância do domínio de idiomas. "Você dominar uma outra língua é fundamental. Quem mais souber inglês vai mais longe na carreira", disse.
O professor de inglês da rede estadual em Timbaúba, Gildean Araújo, relatou que os alunos estão utilizando a plataforma há menos de um mês, mas já nota que os jovens estão mais engajados no estudo, utilizando não só em sala de aula, como em casa também."Então a gente vê o desenvolvimento desses alunos na oralidade da língua através da inteligência artificial", disse.
A tecnologia também está sendo adotada pela iniciativa privada. O curso de inglês ABA English Education já vem testando a plataforma em seus cursos para adultos. Representantes da instituição elogiaram a ferramenta. "É mais uma opção para eles praticarem o speaking, a fala. Então eu acho isso muito legal, é um complemento da sala de aula. A gente está bem otimista com esta nova ferramenta.", destaca Fabiana Fonseca, coordenadora acadêmica do ABA English Education.