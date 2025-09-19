Golpe de cosméticos pelo WhatsApp: engenheiro perdeu R$5 mil em seu aniversário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Golpista se passa por funcionário de empresa de cosméticos e engana vítima no WhatsApp, no dia do aniversário dele. Confira detalhes

O Golpe do WhatsApp

O golpe começou com uma conversa no WhatsApp e terminou na porta do prédio da vítima. Foi lá que o golpista, se passando por funcionário de uma empresa de cosméticos, levou uma maquineta e usou três cartões do engenheiro. Um de débito e os outros dois de crédito.

No de débito, a vítima perdeu R$ 5 mil. "Eu até contatei o banco no mesmo dia, eles pediram para abrir uma contestação, disse que vão me pedir por e-mail o boletim de ocorrência, que eu já fiz, mas foi no débito. Aí gera uma certa dificuldade e um certo tempo para o banco analisar.", disse a vítima.

Como o golpe ocorreu

O golpista atraiu o engenheiro no dia do seu aniversário, prometendo um presente surpresa pela data e dizendo que o único custo seria o pagamento de R$ 5 pelo transporte e que o valor só poderia ser pago no cartão.

Em seguida, ele entrou em contato com a vítima, que desceu do edifício e ficou cerca de meia hora passando os cartões, enquanto o golpista dizia que a maquineta estava dando erro.

"Eu só vi que tinha sofrido um golpe quando eu fui fazer uma compra de uma pizza para a gente comemorar o meu aniversário e o meu cartão foi recusado", contou a vítima.

"Teve um (cartão) com mais de R$ 30 mil reais que foi bloqueado na hora, a segurança do banco já cancelou o cartão antes de eu pedir e cancelou a compra e foi nesse cartão que eu tentei comprar a pizza que vi que estava cancelado e o outro R$ 5 mil", concluiu.

Como se Proteger

Quando você for abordado, recebeu qualquer contato, telefonema, seja no dia do seu aniversário informando que está mandando algum prêmio, algum presente, mas que você precisa só pagar uma pequena taxinha, não acredite, desconfie imediatamente, bloqueia ou então informa que só pode pagar no dinheiro, pois não possui cartão de crédito.

Quando você for passar seu cartão, não importa onde seja, jamais entregue o seu cartão. A maquineta deve ir até você, ninguém deve estar segurando ou com o dedo no visor para esconder o valor que está sendo exibido na tela.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais