Dupla é presa em flagrante por aplicar golpe de financiamento no Recife

Suspeitos foram detidos na sede da empresa; Um casal chegou a transferir R$ 25 mil para compra de um carro, mas nunca recebeu o veículo.

Uma dupla foi presa em flagrante enquanto aplicava um golpe de financiamento de crédito, no Recife. A prisão aconteceu em um imóvel no centro da cidade, onde funcionava a sede da suposta empresa.

Segundo a Polícia Civil, um homem, que se apresentava como supervisor do negócio, e uma mulher, responsável por receber os valores das vítimas, foram detidos durante a ação da Delegacia do Jordão. No momento da prisão, a mulher — companheira do diretor da empresa — oferecia R$ 5 mil em espécie aos agentes.

Vítimas e prejuízos

Uma das vítimas contou que conheceu a falsa empresa pela internet e acreditou na promessa de adquirir um veículo financiado. O casal chegou a transferir R$ 25 mil, mas nunca recebeu o carro.

Entre as evidências do golpe, a polícia encontrou publicações no Facebook, comprovantes de PIX e até um consórcio não solicitado em nome dos clientes.

Investigações em andamento

Até o momento, já foram registrados cerca de dez boletins de ocorrência contra a associação criminosa. Celulares, joias, contratos e cerca de R$ 5 mil em dinheiro foram apreendidos. A Polícia Civil informou que segue investigando outros possíveis envolvidos no esquema.

Alerta contra fraudes

Um especialista em direito do consumidor alerta que os golpes costumam se basear em ofertas de crédito fáceis e irreais. Ele recomenda que, antes de fechar qualquer negócio, o consumidor exija ver o bem e desconfie de anúncios que utilizam imagens copiadas da internet.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais