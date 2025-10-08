Enem 2025: possíveis temas de redação para praticar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira cinco possíveis temas de redação inspirados em discussões atuais e nos moldes cobrados pelo exame

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, muitos estudantes intensificam o treino de redação — uma das partes mais decisivas do exame.

Além de dominar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, é essencial praticar com temas que abordem problemas sociais, culturais e éticos da realidade brasileira, sempre ligados a debates contemporâneos.

A proposta de redação do Enem busca avaliar a capacidade do candidato de refletir criticamente sobre o tema e apresentar soluções dentro dos direitos humanos. A seguir, veja cinco temas prováveis para praticar, formulados com base em pautas recentes e no perfil das edições anteriores do exame.

Os desafios da inclusão digital no Brasil contemporâneo

Com a expansão da tecnologia e da conectividade, o acesso à internet se tornou uma ferramenta fundamental para educação, trabalho e cidadania. No entanto, milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades de acesso por motivos econômicos ou geográficos.

A desigualdade digital evidencia um problema estrutural: enquanto parte da população usufrui de oportunidades online, outra parcela permanece à margem do mundo digital. Discutir políticas de inclusão tecnológica é essencial para garantir a igualdade de oportunidades no século XXI.

O impacto da inteligência artificial nas relações humanas

Ferramentas de inteligência artificial têm transformado a forma como as pessoas trabalham, aprendem e se comunicam. No entanto, o avanço rápido dessas tecnologias também levanta questões éticas, como o risco de desumanização nas interações e a substituição de empregos por máquinas.

O tema convida à reflexão sobre como equilibrar inovação e empatia, garantindo que o uso da IA contribua para o bem-estar coletivo e não aprofunde desigualdades sociais.

A importância da saúde mental na era das redes sociais

As redes sociais são espaços de interação e expressão, mas também de comparação e cobrança constante. Entre jovens, o uso excessivo dessas plataformas tem sido associado ao aumento de casos de ansiedade, depressão e baixa autoestima.

O debate sobre saúde mental ganha força nas escolas e nas políticas públicas, exigindo uma abordagem que promova o uso consciente das redes e incentive práticas de autocuidado emocional.

Os desafios da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras

O crescimento desordenado das cidades, aliado à falta de investimentos em transporte público de qualidade, tornou a mobilidade urbana um dos principais problemas enfrentados pelos brasileiros.

Congestionamentos, poluição e falta de acessibilidade prejudicam o cotidiano da população e afetam a qualidade de vida. Repensar o transporte coletivo, incentivar alternativas sustentáveis e planejar cidades mais humanas são caminhos possíveis para enfrentar o desafio.

O papel da educação ambiental na construção de um futuro sustentável

Com os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais evidentes, a educação ambiental se torna uma ferramenta indispensável para conscientizar as novas gerações.

Ensinar desde cedo a importância da preservação e do consumo responsável contribui para formar cidadãos mais críticos e comprometidos com o planeta. O tema convida à reflexão sobre como a escola e a sociedade podem atuar juntas na promoção da sustentabilidade.

