Enem 2025: cronograma de estudos

Com apenas um mês até o Enem, planejar o tempo é essencial para revisar conteúdos e manter a rotina equilibrada

Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, e os estudantes estão na fase decisiva da preparação. Com apenas um mês até as provas, a organização do tempo é fundamental para garantir uma revisão eficiente sem sobrecarregar a mente.

Um bom cronograma ajuda a distribuir os conteúdos entre as áreas do conhecimento, permitindo revisar o que mais cai e ainda incluir momentos de descanso e lazer.

A reta final não é o momento de aprender tudo do zero, mas de reforçar pontos-chave e consolidar o que já foi estudado. Revisões rápidas, simulados e resolução de questões anteriores são aliados valiosos.

A seguir, veja um modelo de cronograma para as quatro semanas que antecedem o Enem, adaptável conforme o ritmo e disponibilidade de cada estudante.

Cronograma de estudos para a reta final do Enem 2025

Semana 1 – Revisão geral e diagnóstico

Segunda: Linguagens – Interpretação de texto e funções da linguagem

Linguagens – Interpretação de texto e funções da linguagem Terça: Matemática – Funções e proporções

Matemática – Funções e proporções Quarta: Ciências Humanas – Iluminismo, Revolução Francesa e Ditadura Militar

Ciências Humanas – Iluminismo, Revolução Francesa e Ditadura Militar Quinta: Ciências da Natureza – Ecologia e eletricidade

Ciências da Natureza – Ecologia e eletricidade Sexta: Redação – Leitura de textos motivadores e treino de tese

Redação – Leitura de textos motivadores e treino de tese Sábado: Simulado completo (1º dia do Enem)

Simulado completo (1º dia do Enem) Domingo: Descanso ativo (revisão leve de anotações)

Semana 2 – Foco nos pontos fracos

Segunda: Revisar erros do simulado

Revisar erros do simulado Terça: Matemática – Geometria plana e análise de gráficos

Matemática – Geometria plana e análise de gráficos Quarta: Linguagens – Gramática e figuras de linguagem

Linguagens – Gramática e figuras de linguagem Quinta: Ciências Humanas – Globalização e atualidades

Ciências Humanas – Globalização e atualidades Sexta: Ciências da Natureza – Genética e leis de Newton

Ciências da Natureza – Genética e leis de Newton Sábado: Simulado parcial (apenas áreas mais difíceis)

Simulado parcial (apenas áreas mais difíceis) Domingo: Filme ou leitura leve com tema social

Semana 3 – Consolidação dos temas principais

Segunda: Redação – Treino com tema social atual

Redação – Treino com tema social atual Terça: Matemática – Probabilidade e estatística

Matemática – Probabilidade e estatística Quarta: Linguagens – Literatura brasileira e gêneros textuais

Linguagens – Literatura brasileira e gêneros textuais Quinta: Ciências Humanas – História do Brasil e geopolítica

Ciências Humanas – História do Brasil e geopolítica Sexta: Ciências da Natureza – Química orgânica e ecossistemas

Ciências da Natureza – Química orgânica e ecossistemas Sábado: Simulado completo (2º dia do Enem)

Simulado completo (2º dia do Enem) Domingo: Descanso total

Semana 4 – Revisão final e bem-estar

Segunda: Revisão de resumos e mapas mentais

Revisão de resumos e mapas mentais Terça: Matemática e Linguagens – Questões rápidas

Matemática e Linguagens – Questões rápidas Quarta: Ciências Humanas e Natureza – Questões rápidas

Ciências Humanas e Natureza – Questões rápidas Quinta: Revisão de redação e atualidades

Revisão de redação e atualidades Sexta: Organização dos materiais e relaxamento

Organização dos materiais e relaxamento Sábado: Descanso

Descanso Domingo: Primeiro dia de provas do Enem

Dicas extras para aproveitar o cronograma

Faça pausas curtas a cada 50 minutos de estudo.

Revise por meio de flashcards e questões anteriores.

Simule o horário real das provas nos simulados.

Evite viradas de noite, priorizando o descanso.

Com um cronograma bem planejado e foco na revisão inteligente, é possível chegar ao Enem 2025 com mais confiança e equilíbrio, transformando o último mês em um período produtivo — e sem estresse.