Enem 2025: cronograma de estudos

Com apenas um mês até o Enem, planejar o tempo é essencial para revisar conteúdos e manter a rotina equilibrada

Por Maria Clara Trajano Publicado em 06/10/2025 às 17:52
Imagem ilustrativa de garota estudando
Imagem ilustrativa de garota estudando - Reprodução/iStock

Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, e os estudantes estão na fase decisiva da preparação. Com apenas um mês até as provas, a organização do tempo é fundamental para garantir uma revisão eficiente sem sobrecarregar a mente.

Um bom cronograma ajuda a distribuir os conteúdos entre as áreas do conhecimento, permitindo revisar o que mais cai e ainda incluir momentos de descanso e lazer.

A reta final não é o momento de aprender tudo do zero, mas de reforçar pontos-chave e consolidar o que já foi estudado. Revisões rápidas, simulados e resolução de questões anteriores são aliados valiosos.

A seguir, veja um modelo de cronograma para as quatro semanas que antecedem o Enem, adaptável conforme o ritmo e disponibilidade de cada estudante.

Cronograma de estudos para a reta final do Enem 2025

Semana 1 – Revisão geral e diagnóstico

  • Segunda: Linguagens – Interpretação de texto e funções da linguagem
  • Terça: Matemática – Funções e proporções
  • Quarta: Ciências Humanas – Iluminismo, Revolução Francesa e Ditadura Militar
  • Quinta: Ciências da Natureza – Ecologia e eletricidade
  • Sexta: Redação – Leitura de textos motivadores e treino de tese
  • Sábado: Simulado completo (1º dia do Enem)
  • Domingo: Descanso ativo (revisão leve de anotações)

Semana 2 – Foco nos pontos fracos

  • Segunda: Revisar erros do simulado
  • Terça: Matemática – Geometria plana e análise de gráficos
  • Quarta: Linguagens – Gramática e figuras de linguagem
  • Quinta: Ciências Humanas – Globalização e atualidades
  • Sexta: Ciências da Natureza – Genética e leis de Newton
  • Sábado: Simulado parcial (apenas áreas mais difíceis)
  • Domingo: Filme ou leitura leve com tema social

Semana 3 – Consolidação dos temas principais

  • Segunda: Redação – Treino com tema social atual
  • Terça: Matemática – Probabilidade e estatística
  • Quarta: Linguagens – Literatura brasileira e gêneros textuais
  • Quinta: Ciências Humanas – História do Brasil e geopolítica
  • Sexta: Ciências da Natureza – Química orgânica e ecossistemas
  • Sábado: Simulado completo (2º dia do Enem)
  • Domingo: Descanso total

Semana 4 – Revisão final e bem-estar

  • Segunda: Revisão de resumos e mapas mentais
  • Terça: Matemática e Linguagens – Questões rápidas
  • Quarta: Ciências Humanas e Natureza – Questões rápidas
  • Quinta: Revisão de redação e atualidades
  • Sexta: Organização dos materiais e relaxamento
  • Sábado: Descanso
  • Domingo: Primeiro dia de provas do Enem

Dicas extras para aproveitar o cronograma

  • Faça pausas curtas a cada 50 minutos de estudo.
  • Revise por meio de flashcards e questões anteriores.
  • Simule o horário real das provas nos simulados.
  • Evite viradas de noite, priorizando o descanso.

Com um cronograma bem planejado e foco na revisão inteligente, é possível chegar ao Enem 2025 com mais confiança e equilíbrio, transformando o último mês em um período produtivo — e sem estresse.

