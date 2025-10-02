Confira o gabarito do Enem 2024: prova verde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Resolver provas anteriores, como o Enem 2024, ajuda os candidatos a treinar interpretação, gestão do tempo e identificar padrões cobrados

Às vésperas do Enem 2025, muitos estudantes intensificam os estudos utilizando provas de anos anteriores como parte da preparação. O gabarito oficial do Enem 2024 tornou-se uma ferramenta valiosa para quem busca revisar conteúdos e treinar estratégias de resolução de questões.

Além de indicar as respostas corretas, o gabarito permite que os candidatos simulem o exame em casa, testem seus conhecimentos e identifiquem pontos fortes e fracos. Esse método de estudo é recomendado por professores, pois aproxima o estudante do estilo da prova e melhora a confiança para o dia da aplicação oficial.

Gabarito do Enem 2024 - prova verde

Dia 1

Inglês

1. A

2. A

3. C

4. E

5. A

Espanhol

1. D

2. A

3. C

4. D

5. D

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

6. C

7. B

8. E

9. D

10. A

11. D

12. E

13. E

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. B

20. B

21. C

22. E

23. E

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. A

30. D

31. D

32. D

33. C

34. B

35. D

36. E

37. D

38. D

39. C

40. E

41. C

42. B

43. E

44. C

45. E



Ciências Humanas e suas Tecnologias

46. A

47. C

48. B

49. C

50. A

51. D

52. C

53. E

54. D

55. B

56. A

57. E

58. C

59. E

60. D

61. A

62. D

63. B

64. A

65. D

66. B

67. E

68. B

69. C

70. D

71. A

72. D

73. A

74. B

75. C

76. D

77. E

78. A

79. B

80. C

81. A

82. E

83. D

84. E

85. B

86. B

87. C

88. E

89. C

90. E



Dia 2

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

91. D

92. D

93. B

94. D

95. D

96. E

97. B

98. B

99. A

100. A

101. E

102. D

103. E

104. C

105. B

106. C

107. E

108. E

109. D

110. C

111. A

112. A

113. C

114. D

115. B

116. B

117. C

118. E

119. D

120. B

121. B

122. A

123. E

124. Anulada

125. C

126. C

127. A

128. E

129. A

130. A

131. C

132. C

133. A

134. E

135. D



Matemática e suas Tecnologias

136. C

137. E

138. B

139. C

140. E

141. A

142. D

143. B

144. B

145. C

146. E

147. A

148. D

149. D

150. D

151. A

152. B

153. B

154. A

155. B

156. B

157. C

158. C

159. D

160. C

161. C

162. E

163. C

164. E

165. D

166. B

167. A

168. C

169. A

170. D

171. E

172. C

173. A

174. B

175. E

176. D

177. A

178. D

179. C

180. B

