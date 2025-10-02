Confira o gabarito do Enem 2024: prova verde
Resolver provas anteriores, como o Enem 2024, ajuda os candidatos a treinar interpretação, gestão do tempo e identificar padrões cobrados
Às vésperas do Enem 2025, muitos estudantes intensificam os estudos utilizando provas de anos anteriores como parte da preparação. O gabarito oficial do Enem 2024 tornou-se uma ferramenta valiosa para quem busca revisar conteúdos e treinar estratégias de resolução de questões.
Além de indicar as respostas corretas, o gabarito permite que os candidatos simulem o exame em casa, testem seus conhecimentos e identifiquem pontos fortes e fracos. Esse método de estudo é recomendado por professores, pois aproxima o estudante do estilo da prova e melhora a confiança para o dia da aplicação oficial.
Gabarito do Enem 2024 - prova verde
Dia 1
Inglês
1. A
2. A
3. C
4. E
5. A
Espanhol
1. D
2. A
3. C
4. D
5. D
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
6. C
7. B
8. E
9. D
10. A
11. D
12. E
13. E
14. B
15. D
16. D
17. B
18. D
19. B
20. B
21. C
22. E
23. E
24. C
25. B
26. D
27. C
28. B
29. A
30. D
31. D
32. D
33. C
34. B
35. D
36. E
37. D
38. D
39. C
40. E
41. C
42. B
43. E
44. C
45. E
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46. A
47. C
48. B
49. C
50. A
51. D
52. C
53. E
54. D
55. B
56. A
57. E
58. C
59. E
60. D
61. A
62. D
63. B
64. A
65. D
66. B
67. E
68. B
69. C
70. D
71. A
72. D
73. A
74. B
75. C
76. D
77. E
78. A
79. B
80. C
81. A
82. E
83. D
84. E
85. B
86. B
87. C
88. E
89. C
90. E
Dia 2
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
91. D
92. D
93. B
94. D
95. D
96. E
97. B
98. B
99. A
100. A
101. E
102. D
103. E
104. C
105. B
106. C
107. E
108. E
109. D
110. C
111. A
112. A
113. C
114. D
115. B
116. B
117. C
118. E
119. D
120. B
121. B
122. A
123. E
124. Anulada
125. C
126. C
127. A
128. E
129. A
130. A
131. C
132. C
133. A
134. E
135. D
Matemática e suas Tecnologias
136. C
137. E
138. B
139. C
140. E
141. A
142. D
143. B
144. B
145. C
146. E
147. A
148. D
149. D
150. D
151. A
152. B
153. B
154. A
155. B
156. B
157. C
158. C
159. D
160. C
161. C
162. E
163. C
164. E
165. D
166. B
167. A
168. C
169. A
170. D
171. E
172. C
173. A
174. B
175. E
176. D
177. A
178. D
179. C
180. B