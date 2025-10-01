Enem 2025: confira cinco atualidades para estar por dentro para a prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temas como mudanças climáticas, inteligência artificial e desigualdade social podem aparecer no Enem em forma de questões ou como tema de redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia não apenas os conhecimentos adquiridos ao longo da escolaridade, mas também a capacidade do candidato de interpretar e relacionar fatos da atualidade. Por isso, acompanhar as notícias é uma parte essencial da preparação, já que os temas contemporâneos costumam aparecer tanto nas questões objetivas quanto na redação.

Estar atento às principais discussões políticas, sociais, científicas e culturais ajuda o estudante a contextualizar conteúdos, construir repertório e desenvolver argumentos sólidos.

Em um cenário em que informações circulam em ritmo acelerado, selecionar os temas de maior relevância é uma forma de otimizar a revisão para a prova.

Cinco atualidades para ficar de olho no Enem 2025

1. Mudanças climáticas e meio ambiente

A pauta ambiental é recorrente no Enem, especialmente diante do aumento de eventos extremos, como enchentes e ondas de calor. Além da discussão sobre responsabilidade individual e coletiva, o exame pode cobrar políticas de sustentabilidade e energias renováveis.

2. Inteligência artificial e tecnologia

O avanço da inteligência artificial trouxe impactos em diversas áreas, desde o mercado de trabalho até a educação. O Enem pode explorar tanto os benefícios quanto os desafios éticos e sociais desse avanço.

3. Desigualdade social e combate à fome

O Brasil ainda enfrenta altos índices de desigualdade e insegurança alimentar. Esses temas dialogam com debates sobre cidadania, políticas públicas e direitos humanos, frequentemente presentes nas provas.

4. Saúde mental entre jovens

O aumento de casos de ansiedade e depressão, especialmente após a pandemia, tornou o tema central nas discussões de saúde pública. A prova pode relacionar esse contexto com direitos sociais e qualidade de vida.

5. Democracia e participação cidadã

Questões relacionadas à democracia, fake news e participação política têm ganhado destaque no cenário nacional e internacional. O Enem pode abordar esses tópicos em Ciências Humanas ou até como eixo temático da redação.