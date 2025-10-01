Enem 2025: confira dicas de espanhol para a prova
A prova de espanhol do Enem prioriza leitura e interpretação de textos; veja estratégias práticas para revisar o idioma de forma eficiente
O espanhol é a língua estrangeira mais escolhida pelos candidatos do Enem, mas também costuma trazer armadilhas por conta da semelhança com o português. Apesar disso, a prova não exige fluência completa, mas sim a habilidade de compreender ideias principais, identificar informações e analisar contextos culturais presentes nos textos.
Na edição de 2024, os candidatos encontraram artigos de jornais, tirinhas, poemas e músicas em espanhol, confirmando a diversidade de gêneros explorados pela banca. Para 2025, a expectativa é que a ênfase continue sendo a leitura crítica, com foco em vocabulário e interpretação.
Dicas de espanhol para o Enem
1. Cuidado com os falsos cognatos
Palavras semelhantes ao português podem ter significados diferentes, como embarazada (grávida) e não “embaraçada”. Reconhecer esses termos evita erros comuns.
2. Foque na compreensão global do texto
Assim como em inglês, não é necessário traduzir palavra por palavra. O importante é captar a ideia central e relacioná-la ao comando da questão.
3. Conheça conectores e expressões frequentes
Palavras como aunque, sin embargo e por lo tanto são essenciais para compreender a lógica do texto. Revisar essas estruturas ajuda a identificar relações de causa, contraste e conclusão.
4. Resolva provas anteriores
Treinar com questões de anos passados permite perceber os padrões da prova e ajuda a desenvolver rapidez na leitura e interpretação.
5. Explore aspectos culturais
Músicas, poemas e tirinhas de países hispânicos aparecem com frequência. Estar familiarizado com referências culturais pode ajudar na contextualização da leitura.
Com foco na leitura, atenção aos falsos cognatos e prática com provas anteriores, o candidato pode se preparar de maneira eficaz para a prova de espanhol do Enem 2025, mesmo sem domínio avançado do idioma.