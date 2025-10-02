Enem 2025: dicas para melhorar a concentração durante a prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Organização do tempo, técnicas de respiração e pausas estratégicas ajudam candidatos a manter o foco durante as longas horas do Enem

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por ser uma prova longa e exaustiva, exigindo não apenas conhecimento, mas também preparo emocional e concentração.

Com mais de cinco horas de duração em cada dia de aplicação, manter o foco pode ser um dos maiores desafios para os candidatos. Por isso, adotar estratégias para administrar a atenção é tão importante quanto revisar o conteúdo.

A concentração não depende apenas da força de vontade, mas de práticas que ajudam a controlar a ansiedade e a otimizar o desempenho. Desde a organização prévia até pequenas atitudes durante a prova, cada detalhe pode fazer diferença no resultado final.

Dicas para manter a concentração no Enem

1. Gerencie bem o tempo de prova

Estabeleça uma ordem de resolução que privilegie as questões mais fáceis e deixe as mais difíceis para o final. Isso evita bloqueios e ajuda a manter o ritmo.

2. Use técnicas de respiração

Exercícios simples, como inspirar profundamente pelo nariz e expirar pela boca, ajudam a reduzir a ansiedade e a recuperar a clareza mental durante o exame.

3. Faça pequenas pausas

Alongar-se na cadeira, beber água e fechar os olhos por alguns segundos são atitudes que ajudam a relaxar o corpo e renovar a atenção.

4. Alimente-se de forma leve

Levar lanches leves, como barras de cereais e frutas secas, mantém a energia estável sem causar desconforto físico, o que favorece a concentração.

5. Treine em condições semelhantes às da prova

Resolver simulados em casa, cronometrando o tempo, ajuda o candidato a acostumar-se com a duração da prova e a testar sua capacidade de manter o foco.

Com essas estratégias, é possível reduzir a fadiga mental e lidar melhor com a ansiedade que costuma aparecer durante o Enem. A concentração, assim como o conteúdo, também deve ser treinada para que o candidato consiga aproveitar ao máximo o seu desempenho no dia da prova.