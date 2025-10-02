fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: dicas para melhorar a concentração durante a prova

Organização do tempo, técnicas de respiração e pausas estratégicas ajudam candidatos a manter o foco durante as longas horas do Enem

Por Maria Clara Trajano Publicado em 02/10/2025 às 14:18
Imagem de provas do Enem, que em 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro
Imagem de provas do Enem, que em 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro - Bruna Araújo/MEC

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por ser uma prova longa e exaustiva, exigindo não apenas conhecimento, mas também preparo emocional e concentração.

Com mais de cinco horas de duração em cada dia de aplicação, manter o foco pode ser um dos maiores desafios para os candidatos. Por isso, adotar estratégias para administrar a atenção é tão importante quanto revisar o conteúdo.

A concentração não depende apenas da força de vontade, mas de práticas que ajudam a controlar a ansiedade e a otimizar o desempenho. Desde a organização prévia até pequenas atitudes durante a prova, cada detalhe pode fazer diferença no resultado final.

Leia Também

Dicas para manter a concentração no Enem

1. Gerencie bem o tempo de prova

Estabeleça uma ordem de resolução que privilegie as questões mais fáceis e deixe as mais difíceis para o final. Isso evita bloqueios e ajuda a manter o ritmo.

2. Use técnicas de respiração

Exercícios simples, como inspirar profundamente pelo nariz e expirar pela boca, ajudam a reduzir a ansiedade e a recuperar a clareza mental durante o exame.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Faça pequenas pausas

Alongar-se na cadeira, beber água e fechar os olhos por alguns segundos são atitudes que ajudam a relaxar o corpo e renovar a atenção.

4. Alimente-se de forma leve

Levar lanches leves, como barras de cereais e frutas secas, mantém a energia estável sem causar desconforto físico, o que favorece a concentração.

5. Treine em condições semelhantes às da prova

Resolver simulados em casa, cronometrando o tempo, ajuda o candidato a acostumar-se com a duração da prova e a testar sua capacidade de manter o foco.

Com essas estratégias, é possível reduzir a fadiga mental e lidar melhor com a ansiedade que costuma aparecer durante o Enem. A concentração, assim como o conteúdo, também deve ser treinada para que o candidato consiga aproveitar ao máximo o seu desempenho no dia da prova.

Leia também

Enem 2025: confira dicas de inglês para a prova
VESTIBULAR

Enem 2025: confira dicas de inglês para a prova
Enem 2025: o que vale a pena revisar há um mês do exame?
VESTIBULAR

Enem 2025: o que vale a pena revisar há um mês do exame?

Compartilhe

Tags