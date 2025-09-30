Recife sedia Congresso Internacional de Inovação na Educação nesta quarta-feira (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento tem uma programação voltada à troca de experiências, formação docente e inovação no setor educacional, com profissionais do Brasil e exterior

O 21º Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, começa nesta quarta-feira (1º) a partir das 9h, com programação presencial no Recife Expo Center, no Bairro do Recife, e transmissão 100% online pelo site: www.pe.senac.br/congresso.

O evento, que segue até sexta-feira (3), reúne profissionais do Brasil e do exterior em uma programação intensa, voltada à troca de experiências, formação docente e inovação no setor educacional.

Com o tema “Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos”, o congresso oferece mais de 15 palestras e mais de 10 espaços experienciais, além de oficinas, workshops, bate-papos, painéis interativos, videocasts ao vivo e lançamentos de livros.

Eliezio Silva, diretor de Educação Profissional do Senac PE, conversou com a coluna Enem e Educação e reforçou que contribuir com a educação básica é essencial para fortalecer o ensino profissional e técnico.

“A gente tem percebido na educação hoje — e o SENAC tem tentado observar isso — que, embora a gente esteja na educação profissional, a influência da educação básica é muito forte. Muitas fragilidades que enfrentamos no desenvolvimento profissional dos nossos estudantes se dão, na maioria das vezes, por causa de fragilidades da educação básica”, explicou.

A proposta do congresso parte desse diagnóstico para atuar em um ponto central: a metodologia de ensino, que precisa acompanhar as transformações da sociedade. Segundo Eliezio, a criança de hoje não é mais a mesma de alguns anos atrás, o que exige uma mudança urgente na forma de ensinar.

“A metodologia do ensino influencia hoje no grau de aproveitamento na escola, influencia na evasão... Claro que há outros fatores socioeconômicos, mas o nosso foco no congresso é contribuir com esse aspecto metodológico da educação básica, que influencia a educação profissional", destacou.

A programação prioriza temas como inovação, empreendedorismo, inteligência artificial, modelos híbridos de aprendizagem, gamificação e educação digital.

“A gente está trazendo muito essa temática do futuro da aprendizagem. Porque os nossos adolescentes e crianças mudaram sua forma de agir, de pensar, de conviver, de ser educados na família. Então, qual é o futuro que se imagina no processo de aprendizagem? Como é que essa aprendizagem deve acontecer?", disse o diretor.

Temas e especialistas

No primeiro dia, o congresso contará com nomes de destaque como Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money, referência em finanças e eleita uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos; Zaika dos Santos, cientista de dados; e Luciano Meira, mestre em psicologia cognitiva.

“A gente vai em busca de pessoas e profissionais que têm discutido isso no seu dia a dia, que têm publicado sobre isso. E não à toa a gente abre o congresso com a Nina Silva. É um nome hoje para dizer: ‘essas são as tendências, mas também as possibilidades’. Ela tem uma história de vida que mostra isso — que conseguiu empreender de uma forma extraordinária", destacou Eliezio.

Na quinta-feira (2), a programação foca em temas como "Inovação que gera empregabilidade", com Márcio Marietti, consultor de Tecnologia da Informação; e "Conectando redes para o cuidado com o planeta", com Thomas Kiss, designer de negócios sustentáveis.

Já na sexta-feira (3), Mariano Enguita, professor de Sociologia e escritor espanhol, ministra a palestra "O meio-termo: equipes, centros e redes no centro da inovação e transformação educacional e digital". O encerramento será com o escritor, ator, roteirista e apresentador de TV Marcelo Tas, que abordará a temática Criatividade e Inovação.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, no congresso "ideias ganham força, experiências são compartilhadas e soluções inovadoras surgem a partir do diálogo entre profissionais do Brasil e do mundo. É uma satisfação promover um evento que mobiliza educadores, pesquisadores e estudantes em torno do que realmente importa: transformar vidas por meio do conhecimento".

SERVIÇO:

21º Congresso Internacional de Inovação na Educação

Quando: 1 a 3 de outubro

Local: Recife Expo Center

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife

Inscrições: www.pe.senac.br/congresso

Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)

Mais informações: (81) 3413.6666