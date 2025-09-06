Formação digital, impactos da EJA, e inscrição para bolsas de estudo; veja os destaques

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

Clique aqui e escute a matéria

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) apresenta, neste domingo (7), o JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da Coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, e será publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

O espaço oferece uma visão completa para quem deseja estar por dentro do que move o ensino e a aprendizagem, complementando as análises aprofundadas trazidas na coluna Enem e Educação.

SaferNet e Google promovem formação gratuita sobre supervisão familiar e controle parental

A SaferNet Brasil, em parceria com o Google, promoverá uma formação online continuada no segundo semestre de 2025 sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental. O objetivo é apoiar pais, responsáveis, educadores e demais interessados a garantir que crianças e adolescentes utilizem a internet de forma consciente, segura e ética.

A primeira sessão, intitulada “Famílias Conectadas: uma conversa sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental”, será transmitida ao vivo no dia 10 de setembro, das 19h às 20h, pelo canal da SaferNet no YouTube. A formação abordará noções de privacidade e segurança, abandono digital de crianças e adolescentes e uso de ferramentas de controle parental, com dicas práticas para a proteção em ambientes digitais.

A capacitação terá novos encontros ao longo do semestre e emitirá certificado de participação aos inscritos, mediante inscrição prévia no formulário: https://bit.ly/live-supervisao-familiar.

Criança utilizando o celular - Freepik

Estudo revela impactos positivos da EJA e destaca barreiras para matrícula e conclusão



A Fundação Roberto Marinho e o Itaú Educação e Trabalho lançaram a pesquisa “Educação de Jovens e Adultos: Acesso, Conclusão e Impactos sobre Empregabilidade e Renda”, que evidencia os benefícios da conclusão da EJA para a inserção no mercado de trabalho.

Entre jovens de 19 a 29 anos, terminar a modalidade aumenta em até 9,6 pontos percentuais a chance de emprego formal e eleva a renda em até 7,5%, com efeitos imediatos observados em apenas um ano. Para pessoas em situação de vulnerabilidade, a formalização representa acesso a direitos trabalhistas e oportunidades de mobilidade social, especialmente quando a EJA é articulada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT).

Sua escola prepara para a prova ou para a vida? A resposta da Educa vai te surpreender. Conheça Leia Também

A pesquisa também aponta barreiras ao acesso e à permanência na modalidade. Entre os fatores que aumentam a evasão estão idade mais avançada, jornada de trabalho superior a 20 horas, responsabilidades domésticas, residência em áreas rurais e histórico de atraso escolar. Mulheres com filhos enfrentam maiores desafios, enquanto jovens e desempregados têm maior probabilidade de matrícula. Esses dados mostram a necessidade de políticas públicas adaptadas à diversidade do público da EJA.

Recife recebe 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação



De 1 a 3 de outubro, o Recife recebe o 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

Com o tema "Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos", o evento terá programação presencial no Recife Expo Center e transmissão 100% online, com início das atividades a partir das 9h. As inscrições estão abertas no site oficial: www.pe.senac.br/congresso.

A programação abordará temas como educação empreendedora, inclusão digital, neurociência, motivação, inovação e sustentabilidade, com palestrantes renomados como Nina Silva, Luciano Meira, Marcelo Tas e Mariano Enguita. Além do auditório principal, os participantes poderão explorar espaços interativos como Narrativas e Storytelling na Educação, Conexões Literárias, Neurociência e Aprendizagem e Data Science na Educação, que promovem aprendizagem ativa e troca de experiências.

Inscrições abertas para bolsas integrais nas escolas CBV e Motivo

O Impacta, programa de bolsas do Grupo Salta, está com inscrições abertas para 2026. As vagas são para os colégios CBV e Motivo, referências em Pernambuco, e destinam-se a estudantes de baixa renda da rede pública.

Podem participar alunos que em 2025 estejam no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, com renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. As inscrições são gratuitas, totalmente online, vão até 23 de setembro e podem ser feitas pelo site www.institutosalta.com.



As bolsas garantem 100% de desconto na mensalidade, material didático a valor social, atividades pedagógicas obrigatórias e acompanhamento psicossocial, com renovação anual para os alunos que mantiverem bom desempenho acadêmico e disciplinar.

O processo seletivo tem seis etapas: inscrição no site, análise socioeconômica, prova online de Português e Matemática, dinâmica em grupo, entrevista com as famílias e, por fim, matrícula.

Para participar do programa Impacto, é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa e ser aluno do 8° ou o 9° anos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino em 2025 - Divulgação/Grupo Salta

Prefeitura promove visita guiada ao patrimônio histórico para alunos da rede municipal



A Prefeitura de Olinda promove um tour guiado pelo Sítio Histórico para estudantes da rede municipal, integrando aprendizado em sala de aula com experiências práticas. A ação faz parte dos projetos Minha História, Minha Cultura e Minha Vida (MHCV) e Guardiões do Patrimônio, que incentivam a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade e promovem inclusão social.

A próxima edição ocorrerá nesta segunda-feira (8), a partir das 8h30, com início no Convento de São Francisco, reunindo cerca de 70 alunos das escolas Monsenhor Viana e Doutor José Mariano. A atividade começa com palestra sobre os patrimônios de Olinda e sua preservação, seguida de um quiz histórico, preparando os estudantes para a visita prática ao Sítio Histórico.

Atividade desta semana reúne mais de 70 alunos de duas escolas municipais e integra os projetos Minha História, Minha Cultura e Minha Vida e Guardiões do Patrimônio - Brenda Luana/Secom Olinda

Saiba como se inscrever na newsletter JC