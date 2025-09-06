Formação digital, impactos da EJA, e inscrição para bolsas de estudo; veja os destaques
O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) apresenta, neste domingo (7), o JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da Coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, e será publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
O espaço oferece uma visão completa para quem deseja estar por dentro do que move o ensino e a aprendizagem, complementando as análises aprofundadas trazidas na coluna Enem e Educação.
SaferNet e Google promovem formação gratuita sobre supervisão familiar e controle parental
A SaferNet Brasil, em parceria com o Google, promoverá uma formação online continuada no segundo semestre de 2025 sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental. O objetivo é apoiar pais, responsáveis, educadores e demais interessados a garantir que crianças e adolescentes utilizem a internet de forma consciente, segura e ética.
A primeira sessão, intitulada “Famílias Conectadas: uma conversa sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental”, será transmitida ao vivo no dia 10 de setembro, das 19h às 20h, pelo canal da SaferNet no YouTube. A formação abordará noções de privacidade e segurança, abandono digital de crianças e adolescentes e uso de ferramentas de controle parental, com dicas práticas para a proteção em ambientes digitais.
A capacitação terá novos encontros ao longo do semestre e emitirá certificado de participação aos inscritos, mediante inscrição prévia no formulário: https://bit.ly/live-supervisao-familiar.
Estudo revela impactos positivos da EJA e destaca barreiras para matrícula e conclusão
A Fundação Roberto Marinho e o Itaú Educação e Trabalho lançaram a pesquisa “Educação de Jovens e Adultos: Acesso, Conclusão e Impactos sobre Empregabilidade e Renda”, que evidencia os benefícios da conclusão da EJA para a inserção no mercado de trabalho.
Entre jovens de 19 a 29 anos, terminar a modalidade aumenta em até 9,6 pontos percentuais a chance de emprego formal e eleva a renda em até 7,5%, com efeitos imediatos observados em apenas um ano. Para pessoas em situação de vulnerabilidade, a formalização representa acesso a direitos trabalhistas e oportunidades de mobilidade social, especialmente quando a EJA é articulada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT).
A pesquisa também aponta barreiras ao acesso e à permanência na modalidade. Entre os fatores que aumentam a evasão estão idade mais avançada, jornada de trabalho superior a 20 horas, responsabilidades domésticas, residência em áreas rurais e histórico de atraso escolar. Mulheres com filhos enfrentam maiores desafios, enquanto jovens e desempregados têm maior probabilidade de matrícula. Esses dados mostram a necessidade de políticas públicas adaptadas à diversidade do público da EJA.
Recife recebe 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação
De 1 a 3 de outubro, o Recife recebe o 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.
Com o tema "Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos", o evento terá programação presencial no Recife Expo Center e transmissão 100% online, com início das atividades a partir das 9h. As inscrições estão abertas no site oficial: www.pe.senac.br/congresso.
A programação abordará temas como educação empreendedora, inclusão digital, neurociência, motivação, inovação e sustentabilidade, com palestrantes renomados como Nina Silva, Luciano Meira, Marcelo Tas e Mariano Enguita. Além do auditório principal, os participantes poderão explorar espaços interativos como Narrativas e Storytelling na Educação, Conexões Literárias, Neurociência e Aprendizagem e Data Science na Educação, que promovem aprendizagem ativa e troca de experiências.
Inscrições abertas para bolsas integrais nas escolas CBV e Motivo
O Impacta, programa de bolsas do Grupo Salta, está com inscrições abertas para 2026. As vagas são para os colégios CBV e Motivo, referências em Pernambuco, e destinam-se a estudantes de baixa renda da rede pública.
Podem participar alunos que em 2025 estejam no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, com renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. As inscrições são gratuitas, totalmente online, vão até 23 de setembro e podem ser feitas pelo site www.institutosalta.com.
As bolsas garantem 100% de desconto na mensalidade, material didático a valor social, atividades pedagógicas obrigatórias e acompanhamento psicossocial, com renovação anual para os alunos que mantiverem bom desempenho acadêmico e disciplinar.
O processo seletivo tem seis etapas: inscrição no site, análise socioeconômica, prova online de Português e Matemática, dinâmica em grupo, entrevista com as famílias e, por fim, matrícula.
Prefeitura promove visita guiada ao patrimônio histórico para alunos da rede municipal
A Prefeitura de Olinda promove um tour guiado pelo Sítio Histórico para estudantes da rede municipal, integrando aprendizado em sala de aula com experiências práticas. A ação faz parte dos projetos Minha História, Minha Cultura e Minha Vida (MHCV) e Guardiões do Patrimônio, que incentivam a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade e promovem inclusão social.
A próxima edição ocorrerá nesta segunda-feira (8), a partir das 8h30, com início no Convento de São Francisco, reunindo cerca de 70 alunos das escolas Monsenhor Viana e Doutor José Mariano. A atividade começa com palestra sobre os patrimônios de Olinda e sua preservação, seguida de um quiz histórico, preparando os estudantes para a visita prática ao Sítio Histórico.