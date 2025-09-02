Recife inicia programa de monitoria com bolsa de R$ 200 para alunos do 9º ano
Nesta primeira edição, foram selecionados 230 estudantes - 115 em Língua Portuguesa e 115 em Matemática - para atuarem em 41 escolas até o fim do ano
A rede municipal do Recife iniciou o programa Monitoria Recife com foco no reforço do processo de ensino e aprendizagem nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
A iniciativa prevê a participação de estudantes do 9º ano como monitores de Língua Portuguesa e Matemática, com bolsa mensal de R$ 200.
Nesta primeira edição, que, segundo a Secretaria de Educação, começou de forma excepcional no 2º semestre de 2025, foram selecionados 230 estudantes – 115 em Língua Portuguesa e 115 em Matemática – que vão atuar em 41 escolas municipais até o fim do ano.
Seleção e critérios de escolha
A partir de 2026, a seleção dos monitores ocorrerá em fevereiro e a monitoria será realizada entre março e dezembro, com duração de dez meses e manutenção do valor da bolsa. Os critérios de escolha são definidos por portaria da Secretaria de Educação e aplicados dentro de cada unidade escolar.
Segundo a titular da pasta, Cecília Cruz, a iniciativa potencializa a aprendizagem ao incentivar o protagonismo juvenil. “Quando falamos no movimento de garantir a aprendizagem, e no tempo certo, os estudantes vão uns com os outros, o que tem um potencial enorme, porque temos muito a aprender com os nossos alunos e eles têm muito a ensinar entre eles”, afirmou.
O prefeito João Campos ressaltou a importância de iniciativas que ampliem oportunidades na educação e destacou que o programa mostra aos estudantes que ensinar pode ser prazeroso, com impacto no futuro e potencial para despertar o interesse pela docência. A ação também estimula a cooperação entre pares, fortalece competências socioemocionais e contribui para um ambiente escolar mais colaborativo.
Para Karen Cristinne Félix, 14 anos, aluna da Escola Municipal Professora Almerinda Umbelino de Barros e monitora de Língua Portuguesa, a monitoria é uma oportunidade de aprendizado coletivo.
“O meu pai sempre falou muito sobre desempenho e eu acho que isso ajuda tanto a mim quanto aos meus colegas, porque a gente vai revisar inúmeras coisas na monitoria e assim eu posso relembrar outras que esqueci. E tudo isso ajudando meus colegas”, disse.