fechar
Enem e Educação | Notícia

Recife inicia programa de monitoria com bolsa de R$ 200 para alunos do 9º ano

Nesta primeira edição, foram selecionados 230 estudantes - 115 em Língua Portuguesa e 115 em Matemática - para atuarem em 41 escolas até o fim do ano

Por Mirella Araújo Publicado em 02/09/2025 às 18:24
O programa Monitoria Recife irá contemplar 41 escolas da rede municipal
O programa Monitoria Recife irá contemplar 41 escolas da rede municipal - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A rede municipal do Recife iniciou o programa Monitoria Recife com foco no reforço do processo de ensino e aprendizagem nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

A iniciativa prevê a participação de estudantes do 9º ano como monitores de Língua Portuguesa e Matemática, com bolsa mensal de R$ 200.

Nesta primeira edição, que, segundo a Secretaria de Educação, começou de forma excepcional no 2º semestre de 2025, foram selecionados 230 estudantes – 115 em Língua Portuguesa e 115 em Matemática – que vão atuar em 41 escolas municipais até o fim do ano.

Leia Também

Seleção e critérios de escolha

A partir de 2026, a seleção dos monitores ocorrerá em fevereiro e a monitoria será realizada entre março e dezembro, com duração de dez meses e manutenção do valor da bolsa. Os critérios de escolha são definidos por portaria da Secretaria de Educação e aplicados dentro de cada unidade escolar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo a titular da pasta, Cecília Cruz, a iniciativa potencializa a aprendizagem ao incentivar o protagonismo juvenil. “Quando falamos no movimento de garantir a aprendizagem, e no tempo certo, os estudantes vão uns com os outros, o que tem um potencial enorme, porque temos muito a aprender com os nossos alunos e eles têm muito a ensinar entre eles”, afirmou. 

O prefeito João Campos ressaltou a importância de iniciativas que ampliem oportunidades na educação e destacou que o programa mostra aos estudantes que ensinar pode ser prazeroso, com impacto no futuro e potencial para despertar o interesse pela docência. A ação também estimula a cooperação entre pares, fortalece competências socioemocionais e contribui para um ambiente escolar mais colaborativo.

Para Karen Cristinne Félix, 14 anos, aluna da Escola Municipal Professora Almerinda Umbelino de Barros e monitora de Língua Portuguesa, a monitoria é uma oportunidade de aprendizado coletivo.

“O meu pai sempre falou muito sobre desempenho e eu acho que isso ajuda tanto a mim quanto aos meus colegas, porque a gente vai revisar inúmeras coisas na monitoria e assim eu posso relembrar outras que esqueci. E tudo isso ajudando meus colegas”, disse. 

Leia também

Escola particular no Recife terá disciplina de Inteligência Artificial no currículo a partir de 2026
TECNOLOGIA

Escola particular no Recife terá disciplina de Inteligência Artificial no currículo a partir de 2026
Intervalo Bíblico: O que muda nas escolas com o projeto aprovado na Câmara do Recife
Legislação

Intervalo Bíblico: O que muda nas escolas com o projeto aprovado na Câmara do Recife

Compartilhe

Tags