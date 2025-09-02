Pernambuco anuncia ampliação de Escolas Técnicas e requalificação de 344 escolas estaduais no Grande Recife
As escolas técnicas contarão com 12 salas de aula, laboratórios básicos, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, quadra poliesportiva
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação (SEE), anunciou, nesta segunda-feira (1º), mais de R$ 1 bilhão em investimentos destinados aos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). O anúncio foi feito durante a última rodada de encontros do programa Ouvir para Mudar.
Na área da educação, o pacote contempla a construção de novas Escolas Técnicas Estaduais em Itapissuma e Ipojuca, uma Escola em Tempo Integral no Recife, além da requalificação de 344 unidades da rede estadual na região.
As escolas técnicas contarão com 12 salas de aula, laboratórios básicos, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de convivência, quadra poliesportiva coberta e dois laboratórios especializados voltados à formação profissional dos jovens, conforme as demandas regionais.
Tempo Integral
Já o projeto da escola em Tempo Integral foi concebido para atender os dois ciclos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. A estrutura inclui nove salas de aula, cada uma com capacidade para até 35 estudantes.
Segundo a SEE, o conceito da escola prioriza o desenvolvimento integral dos alunos — físico, psicológico, intelectual e social —, com espaços pensados para favorecer a aprendizagem e a convivência.
A infraestrutura será composta por blocos distintos para áreas administrativas, de serviços, biblioteca/multiuso, salas de aula e quadra poliesportiva. Todos os ambientes serão interligados por passarelas cobertas, garantindo acessibilidade e integração entre os espaços.