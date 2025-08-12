Prêmio MEC da Educação Brasileira: Pernambuco se destaca por Educação em Tempo Integral e desempenho no Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambuco foi reconhecido pelo maior percentual de matrículas de estudantes pretos e pardos em tempo integral no Ensino Médio da rede pública

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Educação (MEC) realizou, nesta segunda-feira (11), em Brasília, a entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira. Ao todo, foram 116 premiados, entre redes públicas de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o país.

Pernambuco foi destaque em duas categorias: pelo maior percentual de matrículas de estudantes pretos e pardos no Ensino Médio em tempo integral; e pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com as estudantes Giovana Paes de Lira Dutra e Maria Eduarda Cavalcanti Bezerra. No total, o Estado recebeu R$ 1 milhão em prêmios.

O Prêmio MEC da Educação Brasileira reconheceu 54 estudantes pelo excelente desempenho na redação do Enem. Também foram premiados quatro estados, 35 municípios e 20 escolas.

“A partir de agora, esse prêmio vai fazer parte da nossa vida. Vocês vão poder colocar no currículo de vocês — alunos, prefeitos, professores e diretores de escola — que ganharam o Prêmio do MEC, porque a escola de vocês foi melhor nisso, o estado foi melhor naquilo. Isso é um motivo de orgulho”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade realizada em Brasília.

Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Além disso, 49 professores foram homenageados por acompanharem as escolas e municípios premiados.

“O prêmio é uma forma de mobilizar toda a comunidade educacional deste país e reconhecer redes e escolas públicas em contexto de alta vulnerabilidade, contribuindo para a redução de desigualdades raciais no acesso e na permanência escolar. É aquele tripé: garantir acesso a todos, garantir qualidade da aprendizagem e assegurar isso com equidade e inclusão, sem deixar ninguém para trás, em todas as regiões brasileiras”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Tempo Integral

Na categoria Educação em Tempo Integral, Pernambuco se destacou por apresentar o maior percentual de matrículas de estudantes pretos e pardos em tempo integral na rede pública de ensino no Ensino Médio.

Em 2024, dos 325.944 estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual, 184.423 se autodeclararam pretos ou pardos, o que representa 57% do total. Atualmente, o Estado conta com cerca de 220 mil alunos do Ensino Médio da rede estadual matriculados em tempo integral.

“Celebrar duas categorias nacionais do Prêmio MEC da Educação Brasileira no mesmo dia é a prova de que Pernambuco tem avançado de forma consistente na educação. Isso não é fruto do acaso, mas do planejamento e do trabalho integrado entre Estado e municípios para oferecer mais oportunidades, ampliar o tempo integral e garantir que a qualidade chegue a todos, especialmente aos que mais precisam”, afirmou a governadora Raquel Lyra, que esteve presente na solenidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da entrega do Prêmio?MEC da?Educação?Brasileira, realizada em Brasília - Ricardo Stuckert / PR

Categoria Enem

A estudante Giovana Paes de Lira Dutra, egressa da Escola Referência em Ensino Médio (EREM) Profª Maria de Lourdes Temporal, do município de Cupira, alcançou 980 pontos na redação do Enem 2024.

A coluna Enem e Educação, a jovem disse que ficou muito surpresa com a premiação. "Fiquei muito feliz em saber que não só o meu estudo, mas o de muitos outros estudantes, foi reconhecido. Eu estudei bastante para o Enem, fazendo muitas questões, muitos simulados e, principalmente, prestando atenção nos meus erros", contou.

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Segundo Giovana, os principais destaques de seu texto foram a abordagem histórica do tema e sua repercussão na sociedade atual.

Como dica, a jovem que agora faz o curso de Letras na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), afirma que é importante manter o foco e a paciência durante a rotina de estudos. "É importante tentar manter a calma, porque às vezes você sabe muita coisa, mas na hora não consegue fazer uma prova boa porque você se desesperou e ficou nervoso", disse Giovana.

Como funciona o Prêmio MEC

De acordo com o Ministério da Educação, os vencedores da edição 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira foram selecionados com base em dados oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização, o Enem e o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A análise dos dados foi conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem necessidade de edital ou inscrição prévia por parte das redes de ensino, escolas ou estudantes.

Premiação e destinação dos recursos



A premiação inclui troféus, medalhas, certificados e valores em dinheiro, destinados a estados, municípios, escolas e estudantes. Os recursos financeiros deverão ser aplicados em melhorias de infraestrutura escolar, valorização de profissionais da educação e outras ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de ensino.

Os repasses seguirão regulamentação específica: para estados e municípios, via Plano de Ações Articuladas (PAR); para as escolas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com prestação de contas obrigatória conforme as diretrizes de cada programa.

Valores por categoria



Os prêmios em dinheiro variam de R$ 100 mil a R$ 500 mil, de acordo com a categoria e o nível de destaque. Confira a distribuição:

- Educação Infantil: troféu e R$ 300 mil para cada município, com base na taxa de cobertura em creches (Censo 2022 – IBGE).

- Alfabetização: troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base na Avaliação da Alfabetização 2024.

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental: troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, conforme o Ideb 2023.

- Anos Finais do Ensino Fundamental: troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.

- Ensino Médio: troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 100 mil para cada escola, também com base no Ideb 2023.

- Enem: troféu e R$ 500 mil para o estado com o maior percentual de participação dos concluintes da rede pública. Estudantes com alto desempenho na redação receberam medalhas, smartphones e tablets.

- Educação em Tempo Integral: troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município, com base no percentual de matrículas de estudantes pretos e pardos em tempo integral.

- Educação Profissional e Tecnológica (EPT): troféu e R$ 500 mil para o estado com maior percentual de matrículas de pretos e pardos no ensino médio integrado à EPT.