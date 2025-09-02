fechar
PREVUPE 2025: UPE inicia inscrições e traz novidade para estudantes do Ensino Médio

O PREVUPE é um curso de extensão que prepara estudantes da rede pública de Pernambuco para processos seletivos do ensino superior

Por Mirella Araújo Publicado em 02/09/2025 às 12:30 | Atualizado em 02/09/2025 às 12:31
Alunos da modalidade do SSA 1 e SSA 2 podem se inscrever no PREVUPE
Alunos da modalidade do SSA 1 e SSA 2 podem se inscrever no PREVUPE - Divulgação

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e do Instituto de Apoio à UPE (IAUPE), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), abriu as inscrições para o Pré-Vestibular da instituição, o PREVUPE 2025.

O programa, que oferece preparação gratuita para estudantes da rede pública, traz uma novidade este ano: além dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, também poderão se inscrever estudantes da Modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2).

Ao todo, estão sendo oferecidas 9.540 vagas em diversos polos distribuídos pelo Estado. Destas, 9.180 são destinadas aos estudantes que irão disputar o SSA 3, e 360 para os alunos do 1º e 2º ano , garantindo a ampliação do acesso e o fortalecimento da política educacional voltada para a democratização do ensino superior em Pernambuco.

Inscrições pelo site

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 02 a 10 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site https://www.prevupeproec.com.br.

As aulas terão início no dia 13 de setembro, acontecendo aos sábados e domingos, nos turnos da manhã (7h30 às 12h30) e da tarde (13h30 às 17h30), com encerramento previsto para 29 de novembro de 2025.

O PREVUPE é uma atividade de extensão universitária regulamentada pela Resolução CEPE nº 039/2025 e tem como objetivo ampliar e potencializar os conhecimentos dos estudantes da rede pública de Pernambuco, preparando-os para os processos seletivos de ingresso em instituições públicas e privadas de ensino superior.

O edital completo pode ser acessado através do site: https://www.prevupeproec.com.br.

*Com informações da assessoria de imprensa da Reitoria da UPE

