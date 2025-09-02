PREVUPE 2025: UPE inicia inscrições e traz novidade para estudantes do Ensino Médio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O PREVUPE é um curso de extensão que prepara estudantes da rede pública de Pernambuco para processos seletivos do ensino superior

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e do Instituto de Apoio à UPE (IAUPE), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), abriu as inscrições para o Pré-Vestibular da instituição, o PREVUPE 2025.

O programa, que oferece preparação gratuita para estudantes da rede pública, traz uma novidade este ano: além dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, também poderão se inscrever estudantes da Modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2).

Ao todo, estão sendo oferecidas 9.540 vagas em diversos polos distribuídos pelo Estado. Destas, 9.180 são destinadas aos estudantes que irão disputar o SSA 3, e 360 para os alunos do 1º e 2º ano , garantindo a ampliação do acesso e o fortalecimento da política educacional voltada para a democratização do ensino superior em Pernambuco.

Inscrições pelo site

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 02 a 10 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site https://www.prevupeproec.com.br.

As aulas terão início no dia 13 de setembro, acontecendo aos sábados e domingos, nos turnos da manhã (7h30 às 12h30) e da tarde (13h30 às 17h30), com encerramento previsto para 29 de novembro de 2025.

O PREVUPE é uma atividade de extensão universitária regulamentada pela Resolução CEPE nº 039/2025 e tem como objetivo ampliar e potencializar os conhecimentos dos estudantes da rede pública de Pernambuco, preparando-os para os processos seletivos de ingresso em instituições públicas e privadas de ensino superior.

O edital completo pode ser acessado através do site: https://www.prevupeproec.com.br.

*Com informações da assessoria de imprensa da Reitoria da UPE