Curso gratuito oferece 3 mil vagas para jovens de Pernambuco em busca do primeiro emprego

O curso é 100% online e pode ser realizado via WhatsApp, plataforma online e aplicativo, disponível no sistema Android e IOS

Por Mirella Araújo Publicado em 02/09/2025 às 12:20
Coletivo Coca-Cola já formou mais de 50.976 jovens em Pernambuco
Coletivo Coca-Cola já formou mais de 50.976 jovens em Pernambuco - João Pedro Formozo

O Coletivo Coca-Cola Jovem está com inscrições abertas em Pernambuco para capacitação gratuita e online voltada para jovens em busca do primeiro emprego.

São 3.000 vagas disponíveis para quem deseja se qualificar e dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Segundo a empresa, desde que chegou ao Estado, a iniciativa já formou 50.976 jovens.

“O Coletivo é uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e quer se preparar melhor para os desafios da vida profissional. Nosso objetivo é justamente capacitar esses jovens, desenvolvendo habilidades fundamentais e abrindo portas para novas possibilidades no mercado",  afirmou Alana Barros, Coordenadora de ESG da Solar Coca-Cola.

"Essa capacitação não transforma apenas a vida dos jovens participantes, mas gera também um impacto positivo direto nas comunidades onde estamos inseridos, contribuindo para o desenvolvimento local e para geração de emprego e renda”, destacou.

Capacitação online

O curso é 100% online e pode ser realizado via WhatsApp, plataforma online e aplicativo, disponível no sistema Android e IOS, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente.

Ao longo da capacitação, os jovens têm acesso a conteúdos sobre planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Para participar é necessário ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.

 

