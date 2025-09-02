fechar
Artigo | Notícia

Raízes estruturais do desemprego em Pernambuco

A taxa de desemprego em Pernambuco tem sido uma das mais altas do país. Essa situação é observada há muito tempo, independente do governo de plantão

Por JORGE JATOBÁ Publicado em 02/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 02/09/2025 às 10:22
Apesar da alta taxa de desocupação em todo país, desempregados estão sofrendo para adquirir benefício no Estado
Apesar da alta taxa de desocupação em todo país, desempregados estão sofrendo para adquirir benefício no Estado - Foto: Bobby Fabisak/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Ela flutua com o nível de atividade econômica, mas se situa sempre muito acima da média nacional. Mesmo com a economia pernambucana crescendo acima da do país, a taxa de desemprego cai, mas ainda se mantém acima da média nacional.

As últimas informações da PNAD/IBGE Contínua trimestral (segundo trimestre de 2025) apontam que a taxa de desocupação em Pernambuco foi 10,8%, a maior do país, contra uma taxa média de 5,8% para o Brasil. Portanto, o Estado apresenta um sério desemprego estrutural que não é muito distante daquele evidenciado pelo Nordeste que, além de apresentar a maior taxa de desemprego entre as regiões brasileiras (9,4%), tem também a maior proporção (50,4%) de pessoas na informalidade.

Quais são as causas de uma taxa de desemprego tão elevada? Há várias hipóteses que não são mutualmente exclusivas A primeira, é a relativamente baixa inserção da população em idade ativa (14 anos ou mais) na força de trabalho. Em Pernambuco, a taxa de participação, ou seja, a proporção das pessoas ocupadas ou procurando ativamente trabalho em relação ao número de pessoas em idade de trabalhar é de apenas 54,3% contra 62,1% para o Brasil. Esse indicador é uma medida da oferta de trabalho. Observa-se uma relação inversa entre a taxa de participação e o nível de desenvolvimento regional. Quanto mais desenvolvida é a região, maior é a taxa de participação. Na Região Sul, a taxa de participação é 66,07% e as taxas de desemprego (4,7%) e de informalidade (30,9%), as mais baixas entre as cinco macrorregiões brasileiras. Isso significa que quando as oportunidades oferecidas pela expansão da economia se apresentam, a oferta de trabalho aumenta, ou seja, as pessoas saem da inatividade para procurar ativamente trabalho o que eleva o desemprego que é conceituado, concomitantemente, como ausência de ocupação e , portanto, de renda do trabalho, e busca ativa por um emprego. Ou seja, quando a economia cresce há uma migração de pessoas que estão fora para dentro da força de trabalho (ocupados desempregados) à busca de emprego, elevando a taxa de desocupação.

A segunda hipótese relaciona-se e com o fato de Pernambuco ainda deter um elevado percentual de pessoas em situação de pobreza extrema (9,3% em 2023) e de apresentar alta desigualdade, a segunda maior do país, com um índice de Gini de 0,523, em 2024. Ademais, quase 75% do PIB do Estado concentra-se na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata que abriga o antigo parque sucro-alcooleiro ( agora sucro energético) cujo legado multissecular se expressa nos piores indicadores socioeconômicos entre as macrorregiões de desenvolvimento do Estado. Pobreza, desigualdade e concentração econômica jogam as pessoas no mercado de trabalho tornando o indicador de desemprego elevado. A taxa de desemprego é menor nos estados mais prósperos, mas não necessariamente menos desiguais, como é o caso nos estados do Sul (4,7%), a mais baixa entre as grandes regiões do país.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma terceira hipótese é que a interiorização das universidades federais e estaduais e o surgimento de instituições de ensino médio e superior locais em importantes cidades de porte médio, aumentou substancialmente o número de jovens que, formados, se lançam ao mercado de trabalho buscando emprego, o que eleva a taxa de desocupação. Lembrando que desempregada, no conceito do IBGE, é a pessoa que está ativamente procurando uma ocupação no mercado de trabalho.

Uma hipótese clássica, a quarta e última, mas não a menos importante, tem a ver com a qualidade da educação básica que compromete a formação profissional média e superior dos pernambucanos em termos de quantidade e qualidade a despeito dos esforços do Sistema S de educação profissional. As pessoas frequentemente não atendem aos requisitos dos ofertadores de emprego em termos de habilidade e competências. É comum os empresários reclamarem das dificuldades de preencher postos de trabalho por causa do perfil educacional dos demandantes. Pessoas com formação incompleta e inadequada engrossam a fila dos desempregados, tornando a desocupação crônica e de raízes estruturais.

Essas causas podem ser simultâneas sendo difícil identificar o peso de cada uma. Portanto, todas podem estar contribuindo para a relativamente elevada taxa de desemprego em Pernambuco

Essas hipóteses precisam ser avaliadas por estudos mais aprofundados para que sejam revistas as políticas em curso e para que se desenhem novas que se enderecem a este desafiador problema da economia pernambucana. O crescimento econômico é a melhor política de emprego, mas pode, no caso de Pernambuco, não ser condição suficiente.

Jorge Jatobá, doutor em Economia, professor titular da UFPE, ex-Secretário da Fazenda de Pernambuco, presidente do Conselho de Honra do LIDE-PE, sócio da CEPLAN-Consultoria Econômica e Planejamento

 

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (2) será nublada e promete pancadas isoladas de chuva no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (2) será nublada e promete pancadas isoladas de chuva no Grande Recife
Simpatia do café para arrumar emprego
SIMPATIAS

Simpatia do café para arrumar emprego

Compartilhe

Tags