Gilberto Kassab vem ao Recife na próxima segunda para inaugurar nova sede do PSD

Agenda acontecerá no fim da tarde, com a presença da governadora Raquel Lyra, que preside o diretório estadual da legenda, prefeitos e aliados

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, desembarca no Recife na próxima segunda-feira (1º) para participar da inauguração da nova sede estadual do partido, localizada em um empresarial no bairro da Ilha do Leite. O evento acontecerá no final da tarde.

A agenda contará com a presença da governadora Raquel Lyra, que também preside o diretório estadual da legenda, do vice-presidente da sigla, André Teixeira Filho, além de prefeitos e apoiadores.

Esta será a segunda visita de Kassab a Pernambuco neste ano. A última passagem ocorreu em março deste ano, quando ele participou do ato de filiação da governadora à legenda.

A nova passagem pelo estado marca o movimento de fortalecimento e ampliação das bases do partido no Nordeste, região vista como estratégica pelo presidente do partido.

O PSD de Kassab saiu das eleições municipais de 2024 com o maior número de prefeitos eleitos e, em Pernambuco, só viu esse número aumentar após a chegada da governadora Raquel Lyra.

Desde que migrou para o PSD, a governadora atraiu 70 prefeitos do estado para a legenda. Grande parte desses gestores é egressa do PSDB, mesmo partido deixado por Raquel, mas a gestora também atraiu nomes de legendas de oposição, como o PSB do prefeito João Campos e o MDB.

Além de prefeitos, a governadora também vem filiando ex-prefeitos e outros nomes políticos locais, como a primeira-dama Andrea Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, segundo maior colégio eleitoral do estado, recebida no partido em um grande ato com a presença de Raquel.

Em relação ao governo federal, Kassab vem deixando claro que não faz parte do governo Lula, embora a legenda apoie pautas governistas no Senado e na Câmara. Enquanto isso, a governadora vem demonstrando certo distanciamento do presidente. No início deste mês, ela não esteve presente em agendas do petista no Recife e em Goiana.