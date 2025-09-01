Ao lado de Kassab, Raquel Lyra inaugura sede do PSD e projeta maior bancada do estado em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora recebeu o presidente nacional do partido para inauguração no Recife e filiou o 70º prefeito pernambucano da legenda durante o evento

A governadora Raquel Lyra recebeu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no Recife, na noite desta segunda-feira (1º), para inaugurar a nova sede do partido na capital pernambucana, localizada em um empresarial no bairro da Ilha do Leite.

O encontro reuniu pelo menos 30 prefeitos filiados ao partido no estado, além de deputados estaduais, secretários do governo e representantes de movimentos sociais.



Durante o evento, que teve tom municipalista e discursos voltados à atuação dos gestores em seus municípios, a governadora afirmou que o PSD será o partido com a maior bancada eleita na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara Federal em 2026.

Apesar de ter dito no próprio discurso que as discussões sobre eleição ficarão para o ano da eleição, Raquel reforçou a projeção de hegemonia partidária para o ano que vem.



"Alguém tem dúvida de que o PSD já é o maior partido da história de Pernambuco? São 70 prefeitos filiados. Nós faremos a maior bancada de deputado estadual, a maior bancada de deputado federal, respeitando os nossos aliados e garantindo o crescimento deles", discursou Raquel, que não quis revelar a quantidade de parlamentares que espera eleger no ano que vem.

"Vamos discutir a eleição de 2026 em 2026 porque, para mim, que sou governo, cabe governar e cabe trabalhar. Agora, a organização do nosso partido precisa acontecer todos os dias. Em cada célula, em cada núcleo, em cada lugar. A presença do PSD forte, fortalecendo os nossos aliados a partir de vocês, com vocês", acrescentou.

Gilberto Kassab e Raquel Lyra, inauguram nova sede do PSD - JAILTON JR./JC IMAGEM

70º prefeito no estado

Durante o ato, o PSD filiou o 70º prefeito em Pernambuco: Dr. Evaldo, da cidade de Mirandiba, no Sertão. Ele deixou o PSB e assinou a ficha de filiação na presença de Raquel e Kassab.

"A governadora simboliza hoje em Pernambuco o trabalho, a seriedade e o respeito. Minha cidade, que é pequena e do interior, sempre recebeu atenção desse governo. Hoje me sinto à vontade para integrar um partido que tem sido exemplar no tratamento dado a todas as cidades”, afirmou o gestor.

"A gente sabe o quanto essa governadora vem trabalhando. O que está acontecendo na minha cidade também está acontecendo em outros municípios vizinhos”, acrescentou.

A governadora deu as boas-vindas ao novo pessedista. "Seja muito bem-vindo ao PSD, à sua nova casa. Espero que você, como eu, já chegue em casa se sentindo confortável", discursou.

Kassab quer metade dos prefeitos de Pernambuco



Gilberto Kassab, que já havia acompanhado Raquel Lyra em uma agenda no Recife, destacou o crescimento da legenda em Pernambuco e elogiou a condução da governadora, que também é presidente estadual da sigla.

"Em pouco tempo, 70 prefeitos vêm espontaneamente para o PSD porque querem que esse trabalho continue. Já disse à governadora Raquel que quero voltar quando tivermos 50% dos prefeitos, ou seja, 93 gestores municipais”, projetou o presidente nacional do partido.

Gilberto Kassab e Raquel Lyra, inauguram nova sede do PSD - JAILTON JR./JC IMAGEM

Sem citar partidos de oposição, o dirigente também comparou a atual gestão estadual com administrações anteriores. "Prefeitos, prefeitas e vereadores sabem o que significa ter um governo solidário. Eles começam a comparar com os últimos anos e percebem que as realizações mesmo estão acontecendo agora”, completou.

Após o evento, Raquel e Kassab cortaram a fita de inauguração da nova sede, que fica no empresarial Charles Darwin, no Recife. "Uma casa nova, uma casa para o PSD que ficou pequeno no lugar onde ele ocupava", disse Raquel.