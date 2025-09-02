Projeto Educquilombo nos PMEs lança Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os Planos Municipais de Educação (PMEs) organizam políticas locais, definindo metas e estratégias para garantir o direito à educação

Clique aqui e escute a matéria

O projeto Educquilombo nos PMEs realiza, nesta quarta-feira (3), o “Webinário de Lançamento do Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação”.

O evento online acontecerá das 14h às 16h, no canal do YouTube da TV Viva, e é uma realização do Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF), em parceria com a Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco (CEAQ-PE), com apoio do Fundo Malala no Brasil.

Os Planos Municipais de Educação (PMEs) são instrumentos fundamentais para a organização das políticas educacionais locais, definindo metas e estratégias para a garantia do direito à educação em cada município.

O Educquilombo nos PMEs vem atuando na revisão e atualização desses planos, com objetivo de assegurar que as demandas específicas das comunidades quilombolas estejam contempladas nos novos Planos Decenais dos municípios de Betânia, Bom Conselho, Carnaíba, Custódia, Mirandiba, Orocó, Salgueiro e Triunfo.

Rogério Barata, coordenador do Educquilombo nos PMEs, convida quilombolas, estudantes, profissionais da educação, ativistas e interessados no tema para participarem do lançamento. “Será um momento importante para trazer à tona um Guia que orienta a incidência quilombola, desde os municípios, por uma educação antirracista que respeite as demandas e especificidades das comunidades", afirmou.

Apresentação do projeto

O evento contará com a apresentação do projeto, relatos sobre o papel das lideranças quilombolas e a importância do Guia para a incidência nos processos de revisão dos Planos.

Haverá também uma mesa de debate mediada por Liz Ramos, filósofa e educadora do CCLF, com a participação confirmada de Givânia Silva (professora quilombola e doutora em sociologia, representando a CONAQ), Maxwell Vignoli (Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco) e Michela Albuquerque (coordenadora do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens Mulheres de Pernambuco).

Para garantir a participação e inclusão, o webinário contará com interpretação em Libras, espaço para perguntas pelo chat e exibição de materiais audiovisuais produzidos pelas juventudes quilombolas envolvidas no projeto.