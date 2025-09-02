fechar
Pernambuco recebe a 4ª edição da Space Week com palestras, ciência e inovação espacial; saiba como se inscrever

A programação da Space Week inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis e de apoio à pesquisa

Por Mirella Araújo Publicado em 02/09/2025 às 13:57
Space Week Nordeste terá sua 4ª edição de 15 a 21 de setembro, no Cais do Sertão e no RioMar Recife
Space Week Nordeste terá sua 4ª edição de 15 a 21 de setembro, no Cais do Sertão e no RioMar Recife - Space Week Nordeste/Divulgação

A 4ª edição da Space Week Nordeste 2025 está com inscrições abertas até o dia 12 de setembro. O congresso internacional de ciências espaciais acontece de 15 a 19 de setembro, no Cais do Sertão, e nos dias 20 e 21 de setembro no RioMar Recife.

Com o tema “Expandindo horizontes no setor espacial”, o evento reúne estudantes, pesquisadores, empreendedores, gestores públicos e entusiastas da ciência para uma programação com palestrantes brasileiros e de outros cinco países.

Com uma agenda que inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis, a Space Week busca promover o intercâmbio de experiências e o estímulo à pesquisa e inovação no setor espacial.

As inscrições podem ser feitas pelo site spaceweeknordeste.com. Os ingressos são vendidos a partir de R$50.

Setor espacial

O evento é realizado pelo Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), com correalização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e com o Museu Espaço Ciência, e apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“A Space Week Nordeste busca estimular o interesse pelo setor espacial, ampliando horizontes para a juventude, fortalecendo a inovação local e mostrando que o Nordeste tem potencial para ocupar um lugar de destaque na corrida espacial global”, destaca o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes.

Um dos organizadores, o Prof. Doutor da UFC/EOLLAB, Antônio Geraldo, comentou sobre trazer o evento a Pernambuco e sobre a potência científica que há na região. “É uma oportunidade única para aproximar jovens, professores e pesquisadores para falarmos de astronomia, da inovação e das infinitas possibilidades que o espaço nos oferece”, comentou.

 

