Pernambuco recebe a 4ª edição da Space Week com palestras, ciência e inovação espacial; saiba como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação da Space Week inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis e de apoio à pesquisa

Clique aqui e escute a matéria

A 4ª edição da Space Week Nordeste 2025 está com inscrições abertas até o dia 12 de setembro. O congresso internacional de ciências espaciais acontece de 15 a 19 de setembro, no Cais do Sertão, e nos dias 20 e 21 de setembro no RioMar Recife.

Com o tema “Expandindo horizontes no setor espacial”, o evento reúne estudantes, pesquisadores, empreendedores, gestores públicos e entusiastas da ciência para uma programação com palestrantes brasileiros e de outros cinco países.

Com uma agenda que inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e desafios estudantis, a Space Week busca promover o intercâmbio de experiências e o estímulo à pesquisa e inovação no setor espacial.

As inscrições podem ser feitas pelo site spaceweeknordeste.com. Os ingressos são vendidos a partir de R$50.

Setor espacial

O evento é realizado pelo Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), com correalização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e com o Museu Espaço Ciência, e apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“A Space Week Nordeste busca estimular o interesse pelo setor espacial, ampliando horizontes para a juventude, fortalecendo a inovação local e mostrando que o Nordeste tem potencial para ocupar um lugar de destaque na corrida espacial global”, destaca o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes.

Um dos organizadores, o Prof. Doutor da UFC/EOLLAB, Antônio Geraldo, comentou sobre trazer o evento a Pernambuco e sobre a potência científica que há na região. “É uma oportunidade única para aproximar jovens, professores e pesquisadores para falarmos de astronomia, da inovação e das infinitas possibilidades que o espaço nos oferece”, comentou.