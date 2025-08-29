Conexão Juventudes reúne público no Teatro RioMar em debate sobre o mundo digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento é promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que garantiu uma tarde repleta de atividades

Na tarde desta sexta-feira (29), no Teatro RioMar, no Pina, cerca de 700 estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife, participaram de um debate sobre o universo virtual e comportamentos na era da internet.

O Conexão Juventudes, evento promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), garantiu uma tarde repleta de música, dança, teatro e debates sobre o uso saudável dos recursos digitais.

Temáticas e reconhecimento

Intitulado “Do Mangue ao Byte”, o evento abordou questões como ciberbullying, fake news, excesso de filtros em redes sociais e saúde mental.

“De forma lúdica, artística, com roteiros elaboradores pelos próprios jovens, tratamos de temas sérios, que estão no dia a dia de todos, mas especialmente dessa geração hiperconectada”, explica a coordenadora do IJCPM, Alexssandra Silva.

“A ação é uma culminância de discussões que estão em pauta nas formações que oferecemos ao longo do ano, com reflexões sobre uso de tecnologias de forma crítica e responsável, fortalecendo autonomia intelectual e cidadã”, complementa a gestora.

A estudante Maria Clara Batista, de 15 anos, que cursa o 1º ano do Ensino Médio, acompanhou a programação e se reconheceu nas encenações sobre uso excessivo de telas.

“Passo mais de oito horas por dia diante das telas. Gosto de filosofia, compro muitos livros dos quais vejo indicação nas redes sociais, mas não consigo me concentrar para lê-los de fato. Tenho consciência que preciso me desligar do celular, mas não consigo”, relata.

Imagem de apresentação realizada nesta tarde (29), no Teatro RioMar - Fotos: ArnaldoCarvaho/ Divulgação

Sua colega de turma, Manuela Oliveira, de 16 anos, também queria passar menos tempo diante das telas. A solução partiu da sua mãe, que instalou um controle em seu celular, para que fique desligado às 22h às 6h, para que ela possa melhorar seu período de sono.

“Administro três perfis em uma mesma plataforma de redes sociais e fico ansiosa em acompanhar as interações dos meus seguidores”, conta.

Show de encerramento

Na plateia presencial, as curtidas foram traduzidas em aplausos na última apresentação no palco do Teatro RioMar, com o show da banda de afrobeat Barbarize, liderada por Bárbara Vitória e Yuri Lumin, jovens talentosos artistas da comunidade do Bode, no Pina.

Realizado anualmente em celebração ao Dia Internacional da Juventude, o Conexão Juventudes também ocorre em Aracaju, Fortaleza e Salvador, mobilizando cerca de 5 mil estudantes, com uma intensa programação que une arte, cultura, tecnologia e sustentabilidade.

No Recife, ao longo desta última semana, a agenda contou ainda com:

Roteiros de turismo comunitário

Mostra Cine Conexões, com produções audiovisuais locais

Batalha de rimas

Arena de games e robótica

Realização de Baile Charme.

A programação será encerrada neste domingo (31), com um passeio ciclístico que percorrerá cerca de sete quilômetros, partindo do RioMar, às 8h30, seguindo até o Marco Zero, no Recife Antigo, e retornando até a frente do JCPM Trade Center, no Pina.

