Inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) são prorrogadas; confira os novos prazos

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) foram prorrogadas até a próxima quarta-feira (30). Os interessados devem realizar a solicitação por meio do Sistema PND.

O prazo para pedidos de atendimento especializado e uso de nome social também foi estendido até essa data. Após a inscrição, os candidatos terão até 1º de agosto para efetuar o pagamento da taxa de R$ 85 e confirmar sua inscrição.

Têm direito à isenção estudantes concluintes inscritos no Enade 2025 que solicitaram o benefício, além de candidatos cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e doadores de medula óssea.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a data de aplicação das provas permanece marcada para 26 de outubro.

Adesão dos estados e municípios

As redes públicas de ensino que aderiram à prova podem utilizá-la como etapa única ou complementar em seus concursos públicos ou processos seletivos para contratação de professores.

A prova contará com a participação de 22 unidades da Federação e 1.508 municípios, incluindo 18 capitais, abrangendo todas as regiões do país. Em Pernambuco, 28 municípios — além do próprio Estado — já aderiram voluntariamente à proposta.

É importante destacar que o planejamento e a execução dos concursos — incluindo cronogramas, inscrições e contratações — são de responsabilidade exclusiva dos estados e municípios. O Inep, órgão responsável apenas pela aplicação da PND, não interfere na condução dos certames locais.

Por isso, estados e municípios devem publicar editais próprios, indicando que utilizarão a nota da Prova Nacional Docente como parte do processo de seleção.

Quem pode participar

Estudantes habilitados e devidamente inscritos no Enade 2025 devem acessar o Sistema PND para preencher os dados solicitados e confirmar a participação na prova.

Além dos estudantes, também podem se inscrever pessoas com formação em cursos de licenciatura interessadas em participar de concursos públicos ou processos seletivos promovidos por entes federativos que aderirem à PND — como União, estados, municípios e o Distrito Federal.

A PND utiliza a mesma matriz teórica do Enade das Licenciaturas, avaliação que desde 2024 contempla 17 áreas de conhecimento.

Confira quais municípios pernambucanos vão utilizar a nota do PND em seus processos seletivos

Abreu e Lima Afogados da Ingazeira

Araripina

Arcoverde

Belo Jardim

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Carpina

Caruaru

Floresta

Garanhuns

Igarassu

Ipojuca Jaboatão dos Guararapes

Nazaré da Mata

Olinda

Ouricuri

Palmares

Paulista

Pesqueira

Petrolina

Recife

Salgueiro

Santa Cruz do Capibaribe São Lourenço da Mata

Serra Talhada

Surubim

Vitória de Santo Antão

