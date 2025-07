Pronunciamento de Lula hoje (17): assista ao vivo e online

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta quinta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), para falar sobre a crise diplomática e comercial com os Estados Unidos.

O tema central da fala será a resposta do Brasil à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos do país.

A expectativa é que Lula reforce a posição que o governo tem adotado desde o início da crise: a de que o Brasil está aberto ao diálogo para negociar, mas que não hesitará em defender a soberania nacional, acionando a Lei de Reciprocidade Econômica e recorrendo à Organização Mundial do Comércio (OMC), se necessário.

Diplomacia



O pronunciamento ocorre um dia após o governo brasileiro formalizar sua posição em uma carta enviada aos EUA. No documento, assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo chanceler Mauro Vieira, o Brasil manifestou "indignação" com a medida de Trump, mas reiterou a disposição para negociar.

Paralelamente à diplomacia formal, o governo tem usado as redes sociais para confrontar a narrativa americana. Uma postagem no perfil oficial de Lula com a frase "O PIX é nosso, my friend" viralizou como uma indireta a Trump.

A postagem faz referência à investigação comercial aberta pelos EUA contra o sistema de pagamentos brasileiro, sob a alegação de que ele prejudica empresas financeiras americanas.

Em entrevista à Rádio Jornal, o advogado e ex-procurador do Banco Central, Marcel Mascarenhas, classificou a investigação sobre o Pix como uma "tática de pressão comercial" sem "fundamento econômico racional".

Onde assistir ao vivo e online?

O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será exibido em rede nacional de rádio e televisão, com duração de 4 minutos e 50 segundos.

Para assistir de forma online, basta o internauta acessar o site tvjornal.com.br/ao-vivo e ficar atento à transmissão.

