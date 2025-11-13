Flamengo x Brasília: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Superliga Feminina 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Flamengo tenta embalar na Superliga com o apoio da torcida na Gávea, enquanto o Brasília busca reação e seus primeiros pontos fora de casa

Clique aqui e escute a matéria

A sexta-feira (14) será de muita emoção na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, com o confronto entre Flamengo e Brasília Vôlei, válido pela 5ª rodada da competição.

A partida acontece no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea (RJ), a partir das 19h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

Flamengo Vôlei

O Rubro-Negro vem alternando bons e maus momentos na Superliga, mas conta com o apoio da torcida na Gávea para reagir e embalar na competição.

Com uma equipe renovada e jovens talentos despontando, o Flamengo aposta na força do conjunto e na eficiência do ataque para buscar mais uma vitória em casa.

Brasília Vôlei

O Brasília tenta se reerguer após um início de temporada complicado. A equipe do Distrito Federal tem se mostrado guerreira, levando alguns jogos para o tie-break, mas ainda busca maior consistência.

O duelo contra o Flamengo é visto como uma oportunidade importante para somar pontos e ganhar confiança na sequência do torneio.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Flamengo e Brasília contará com transmissão ao vivo do VBTV (streaming).

Ficha do jogo