Flamengo x Brasília: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Superliga Feminina 2025
O Flamengo tenta embalar na Superliga com o apoio da torcida na Gávea, enquanto o Brasília busca reação e seus primeiros pontos fora de casa
A sexta-feira (14) será de muita emoção na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, com o confronto entre Flamengo e Brasília Vôlei, válido pela 5ª rodada da competição.
A partida acontece no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea (RJ), a partir das 19h (horário de Brasília).
Como chegam as equipes
Flamengo Vôlei
O Rubro-Negro vem alternando bons e maus momentos na Superliga, mas conta com o apoio da torcida na Gávea para reagir e embalar na competição.
Com uma equipe renovada e jovens talentos despontando, o Flamengo aposta na força do conjunto e na eficiência do ataque para buscar mais uma vitória em casa.
Brasília Vôlei
O Brasília tenta se reerguer após um início de temporada complicado. A equipe do Distrito Federal tem se mostrado guerreira, levando alguns jogos para o tie-break, mas ainda busca maior consistência.
O duelo contra o Flamengo é visto como uma oportunidade importante para somar pontos e ganhar confiança na sequência do torneio.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Flamengo e Brasília contará com transmissão ao vivo do VBTV (streaming).
Ficha do jogo
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
- Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Ginásio Hélio Maurício – Gávea (RJ)
- Transmissão: VBTV