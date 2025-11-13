fechar
Volei | Notícia

Flamengo x Brasília: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Superliga Feminina 2025

O Flamengo tenta embalar na Superliga com o apoio da torcida na Gávea, enquanto o Brasília busca reação e seus primeiros pontos fora de casa

Por João Victor Tavares Publicado em 13/11/2025 às 15:02
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

A sexta-feira (14) será de muita emoção na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, com o confronto entre Flamengo e Brasília Vôlei, válido pela 5ª rodada da competição.

A partida acontece no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea (RJ), a partir das 19h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

Flamengo Vôlei

O Rubro-Negro vem alternando bons e maus momentos na Superliga, mas conta com o apoio da torcida na Gávea para reagir e embalar na competição.

Com uma equipe renovada e jovens talentos despontando, o Flamengo aposta na força do conjunto e na eficiência do ataque para buscar mais uma vitória em casa.

Brasília Vôlei

O Brasília tenta se reerguer após um início de temporada complicado. A equipe do Distrito Federal tem se mostrado guerreira, levando alguns jogos para o tie-break, mas ainda busca maior consistência.

O duelo contra o Flamengo é visto como uma oportunidade importante para somar pontos e ganhar confiança na sequência do torneio.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Flamengo e Brasília contará com transmissão ao vivo do VBTV (streaming).

Ficha do jogo

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
  • Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio Hélio Maurício – Gávea (RJ)
  • Transmissão: VBTV

