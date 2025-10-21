Tijuca x Osasco pela Superliga Feminina: confira o horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Osasco estreia na Superliga como atual campeão e reforçado por Jenna Gray. Tijuca retorna à elite após 30 anos, com novidades estrangeiras.

Começou a temporada 2025/2026 da Superliga Feminina de Vôlei! Nesta quarta-feira (22), as atuais campeãs fazem sua estreia na competição.

O Osasco São Cristóvão Saúde viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Tijuca, que retorna à elite do vôlei nacional após conquistar o vice-campeonato da Superliga B.

A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, com início às 18h30.

Como chegam as equipes?

O Osasco chega à Superliga como atual campeão, mantendo a base do elenco vitorioso e reforçando o grupo com a levantadora norte-americana Jenna Gray, ex-Minas.

No início da temporada, conquistou a Supercopa do Brasil e foi terceiro colocado no Paulista.

Já o Tijuca Tênis Clube retorna à elite do vôlei nacional após mais de 30 anos, vindo do vice-campeonato da Superliga B.

O time aposta em reforços internacionais, como a levantadora Jennifer Nogueras (Porto Rico) e a central Ema Kneiflová (República Tcheca).

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta quarta-feira (22) será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming paga VBTV.

Ficha de jogo