Tijuca x Osasco pela Superliga Feminina: confira o horário e onde assistir ao vivo
Osasco estreia na Superliga como atual campeão e reforçado por Jenna Gray. Tijuca retorna à elite após 30 anos, com novidades estrangeiras.
Começou a temporada 2025/2026 da Superliga Feminina de Vôlei! Nesta quarta-feira (22), as atuais campeãs fazem sua estreia na competição.
O Osasco São Cristóvão Saúde viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Tijuca, que retorna à elite do vôlei nacional após conquistar o vice-campeonato da Superliga B.
A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, com início às 18h30.
Como chegam as equipes?
O Osasco chega à Superliga como atual campeão, mantendo a base do elenco vitorioso e reforçando o grupo com a levantadora norte-americana Jenna Gray, ex-Minas.
No início da temporada, conquistou a Supercopa do Brasil e foi terceiro colocado no Paulista.
Já o Tijuca Tênis Clube retorna à elite do vôlei nacional após mais de 30 anos, vindo do vice-campeonato da Superliga B.
O time aposta em reforços internacionais, como a levantadora Jennifer Nogueras (Porto Rico) e a central Ema Kneiflová (República Tcheca).
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta quarta-feira (22) será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming paga VBTV.
Ficha de jogo
- Tijuca Tênis Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
- Superliga Feminina 2025/2026 – 1ª rodada
- Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro
- Data: quarta-feira, 22/10, às 18h30
- Transmissão ao vivo: VBTV