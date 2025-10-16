Superliga Feminina 2025/26: veja onde assistir ao vivo e data de início
Na Superliga Feminina 2025/26, 12 equipes lutam pelo título; Osasco é o atual campeão e Rio de Janeiro segue como maior vencedor da competição
A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, principal torneio do calendário nacional, promete uma temporada cheia de emoção e disputas acirradas.
Com 12 equipes na briga pelo título, a competição começa em 20 de outubro e vai até maio de 2026, reunindo grandes nomes do vôlei brasileiro.
Nesta edição, os clubes se enfrentam em turno e returno na fase inicial, e os oito melhores avançam aos playoffs, que definem o campeão da temporada.
O Osasco chega como atual campeão, enquanto o Rio de Janeiro segue como o maior vencedor da história, com 12 troféus conquistados.
Onde assistir a Superliga Masculina de Vôlei 2025/26?
A Superliga Masculina 2025/26 já tem data para começar e promete muita emoção com os principais times do voleibol brasileiro. Para não perder nenhum jogo, os torcedores têm algumas opções de transmissão:
- SporTV (TV a cabo): todos os jogos serão transmitidos ao vivo, garantindo a cobertura completa da competição.
- VBTV (streaming pela internet): a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.
Passo a passo para assistir
Via SporTV
- Ligue sua TV a cabo e sintonize no canal SporTV no horário da partida.
- Confira a programação completa da Superliga no guia de canais da sua operadora.
Via VBTV (online)
- Acesse o site oficial da VBTV: https://www.vbtv.com.br
- Crie uma conta ou faça login caso já tenha cadastro.
- Escolha o jogo desejado e clique em “Assistir ao vivo”.
- Você pode assistir pelo computador, tablet, smartphone ou conectar a TV via Chromecast ou HDMI.
Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26
- Início da primeira fase: 20 de outubro de 2025
- Final: 3 de maio de 2026