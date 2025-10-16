fechar
Volei | Notícia

Superliga Feminina 2025/26: veja onde assistir ao vivo e data de início

Na Superliga Feminina 2025/26, 12 equipes lutam pelo título; Osasco é o atual campeão e Rio de Janeiro segue como maior vencedor da competição

Por João Victor Tavares Publicado em 16/10/2025 às 15:32
Imagem das jogadoras do Osasco na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Osasco na Superliga Feminina - Osasco / CBV

A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, principal torneio do calendário nacional, promete uma temporada cheia de emoção e disputas acirradas.

Com 12 equipes na briga pelo título, a competição começa em 20 de outubro e vai até maio de 2026, reunindo grandes nomes do vôlei brasileiro.

Nesta edição, os clubes se enfrentam em turno e returno na fase inicial, e os oito melhores avançam aos playoffs, que definem o campeão da temporada.

O Osasco chega como atual campeão, enquanto o Rio de Janeiro segue como o maior vencedor da história, com 12 troféus conquistados.

  • SporTV (TV a cabo): todos os jogos serão transmitidos ao vivo, garantindo a cobertura completa da competição.
  • VBTV (streaming pela internet): a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.

Passo a passo para assistir

Via SporTV

  • Ligue sua TV a cabo e sintonize no canal SporTV no horário da partida.
  • Confira a programação completa da Superliga no guia de canais da sua operadora.

Via VBTV (online)

  • Acesse o site oficial da VBTV: https://www.vbtv.com.br
  • Crie uma conta ou faça login caso já tenha cadastro.
  • Escolha o jogo desejado e clique em “Assistir ao vivo”.
  • Você pode assistir pelo computador, tablet, smartphone ou conectar a TV via Chromecast ou HDMI.

Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26

  • Início da primeira fase: 20 de outubro de 2025
  • Final: 3 de maio de 2026

