Melhores momentos Sport 2x4 Atlético-MG: Assista aos gols da derrota do Leão

Leão chegou a dominar o primeiro tempo, mas desabou no segundo e viu o Galo marcar quatro vezes; resultado deixa o clube virtualmente rebaixado

O Sport viveu um jogo de dois tempos completamente distintos neste sábado (8), na Ilha do Retiro. Pela 33ª rodada da Série A, o Leão chegou a abrir 2x0 sobre o Atlético-MG, com dois gols de Léo Pereira, mas sofreu uma virada relâmpago e perdeu por 4x2. Os gols do Galo foram marcados por Hulk, Rony (duas vezes) e Alexsander.

O resultado mantém o Sport na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, e deixa o rebaixamento praticamente consumado. O Atlético, por outro lado, chega aos 43 pontos e sobe para o 9º lugar.

O que aconteceu no jogo

O Sport começou melhor e foi eficiente nas chances que criou. Aos 16 minutos, Léo Pereira tabelou com Pablo e finalizou na saída de Everson para abrir o placar. No fim do primeiro tempo, o goleiro Gabriel ainda fez duas defesas importantes para segurar a vantagem.

Na segunda etapa, o time pernambucano ampliou aos 17 minutos, novamente com Léo Pereira, após jogada de Lucas Kal. A torcida ensaiava festa, mas a reação atleticana veio em sequência.

Aos 22, Hulk cobrou falta de longe e contou com falha do goleiro Gabriel para descontar. Dois minutos depois, Rony empatou de cabeça após cruzamento de Igor Gomes. O emocional rubro-negro desabou, e o Galo virou aos 35, com Alexsander, após jogada de Dudu e Hulk. Aos 37, Rony fechou o placar aproveitando erro de Riquelme na saída de bola.

Nos minutos finais, a torcida do Sport protestou contra elenco e diretoria, com gritos de “time sem vergonha” ecoando nas arquibancadas.

Melhores Momentos

Próximos jogos

O Sport volta a campo no dia 15 de novembro, às 18h30, para enfrentar o Flamengo, na Arena de Pernambuco. Já o Atlético-MG recebe o Fortaleza na quarta-feira (12), às 20h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.