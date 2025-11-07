Sport x Atlético-MG ao vivo (08/11): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 e pode sacramentar o rebaixamento do time rubro-negro
O Sport pode ser matematicamente rebaixado à Segunda Divisão na tarde deste sábado (8). O Leão recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A queda será confirmada, se o clube rubro-negro não vencer o Galo e Vitória ou Santos derrotem Botafogo e Flamengo, neste domingo, respectivamente.
Na última rodada, o time do Sport, do técnico César Lucena, realizou uma exibição desastrosa e acabou derrotado por 2x0 para o Juventude em casa. Já o Atlético-MG vem de uma vitória por 3x0 sobre o Bahia.
Sport sem Derik, desligado por indisciplina
O Sport encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, na manhã desta sexta-feira (7), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Para a partida, o principal desfalque é o atacante Derik Lacerda, desligado por "atos de indisciplina" de acordo com comunicado do Leão. Quem deve herdar a vaga é o centroavante Pablo.
O zagueiro João Silva (tornozelo) e o volante Pedro Augusto (quadril) segue vetados pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere está recuperado da contusão na coxa e deve voltar ao time titular.
"A cada jogo que vai passando, acaba batendo aquela. não vou dizer desânimo no atleta, mas aquela falta de confiança", afirmou o treinador César Lucena após a derrota para o Juventude.
O Sport é o lanterna da Série A, afundado com 17 pontos. Já o Atlético-MG possui 40 na 11ª colocação.
Atlético MG, desfalques e retorno
O técnico Jorge Sampaoli não contará com o zagueiro Ruan e o meia-atacante Bernard. Eles devem ser substituídos por Victor Hugo e Igor Gomes. O restante do time titular deve ser o mesmo utilizado nos jogadores anteriores, com Dudu e Hulk no ataque.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.
Atlético-MG
Everson; Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 16h (de Brasília). Árbitro: Matheus Candançan (SP). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).