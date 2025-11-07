fechar
Sport | Notícia

Sport x Atlético-MG ao vivo (08/11): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 e pode sacramentar o rebaixamento do time rubro-negro

Por Davi Saboya Publicado em 07/11/2025 às 23:08
Lance do jogo entre Sport x Juventude na &uacute;ltima rodada do Brasileir&atilde;o
Lance do jogo entre Sport x Juventude na última rodada do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

O Sport pode ser matematicamente rebaixado à Segunda Divisão na tarde deste sábado (8). O Leão recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A queda será confirmada, se o clube rubro-negro não vencer o Galo e Vitória ou Santos derrotem Botafogo e Flamengo, neste domingo, respectivamente.

Leia Também

Na última rodada, o time do Sport, do técnico César Lucena, realizou uma exibição desastrosa e acabou derrotado por 2x0 para o Juventude em casa. Já o Atlético-MG vem de uma vitória por 3x0 sobre o Bahia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sport sem Derik, desligado por indisciplina

O Sport encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, na manhã desta sexta-feira (7), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Para a partida, o principal desfalque é o atacante Derik Lacerda, desligado por "atos de indisciplina" de acordo com comunicado do Leão. Quem deve herdar a vaga é o centroavante Pablo.

O zagueiro João Silva (tornozelo) e o volante Pedro Augusto (quadril) segue vetados pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere está recuperado da contusão na coxa e deve voltar ao time titular.

"A cada jogo que vai passando, acaba batendo aquela. não vou dizer desânimo no atleta, mas aquela falta de confiança", afirmou o treinador César Lucena após a derrota para o Juventude.

O Sport é o lanterna da Série A, afundado com 17 pontos. Já o Atlético-MG possui 40 na 11ª colocação.

Atlético MG, desfalques e retorno

O técnico Jorge Sampaoli não contará com o zagueiro Ruan e o meia-atacante Bernard. Eles devem ser substituídos por Victor Hugo e Igor Gomes. O restante do time titular deve ser o mesmo utilizado nos jogadores anteriores, com Dudu e Hulk no ataque.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.

Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 16h (de Brasília). Árbitro: Matheus Candançan (SP). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Leia também

Sport: estopim da saída de Derik Lacerda teria sido recusa de atividade em treinamento
Rescisão

Sport: estopim da saída de Derik Lacerda teria sido recusa de atividade em treinamento
Estudantes da rede estadual que vão fazer o Enem 2025 terão transporte gratuito nos dias de prova
ENEM 2025

Estudantes da rede estadual que vão fazer o Enem 2025 terão transporte gratuito nos dias de prova

Compartilhe

Tags