Ex-zagueiro do Sport em 2025 aciona Justiça e cobra quase R$ 500 mil da rescisão contratual

O defensor, que fez 13 jogos pelo Leão nesta temporada, alega que o clube rubro-negro pagou apenas a primeira parcela do combinado

O zagueiro Antônio Carlos, de 32 anos, ingressou com uma ação judicial contra o Sport cobrando quase R$ 495.445,28 mil referentes ao acordo de rescisão não quitado.

De acordo com a informação divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o atleta alega que a direção do Leão pagou apenas a primeira parcela do acordo, no valor de R$ 225 mil.

Antônio Carlos foi contratado pelo Sport em janeiro de 2025 - Paulo Paiva/Sport

Sport não pagou 5 parcelas, diz Antônio Carlos

No entanto, deixou de pagar cinco parcelas, estimadas em R$ 37 mil cada. Segundo o processo, há um acordo desde o encerramento do contrato de empréstimo que iria até o fim de 2025.

A defesa alega na Justiça do Trabalho de Pernambuco o descumprimento e pede que o clube seja condenado ao pagamento integral, com juros e correção monetária - que aumenta o valor.

Antônio Carlos atuou em 13 jogos pelo Sport em 2025

Contratado vindo do Fluminense no início da temporada, disputou 13 partidas com a camisa rubro-negra antes de encerrar o vínculo. Após sair, acertou com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.