Ex-zagueiro do Sport em 2025 aciona Justiça e cobra quase R$ 500 mil da rescisão contratual
O defensor, que fez 13 jogos pelo Leão nesta temporada, alega que o clube rubro-negro pagou apenas a primeira parcela do combinado
O zagueiro Antônio Carlos, de 32 anos, ingressou com uma ação judicial contra o Sport cobrando quase R$ 495.445,28 mil referentes ao acordo de rescisão não quitado.
De acordo com a informação divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o atleta alega que a direção do Leão pagou apenas a primeira parcela do acordo, no valor de R$ 225 mil.
Sport não pagou 5 parcelas, diz Antônio Carlos
No entanto, deixou de pagar cinco parcelas, estimadas em R$ 37 mil cada. Segundo o processo, há um acordo desde o encerramento do contrato de empréstimo que iria até o fim de 2025.
A defesa alega na Justiça do Trabalho de Pernambuco o descumprimento e pede que o clube seja condenado ao pagamento integral, com juros e correção monetária - que aumenta o valor.
| Zagueiro Antônio Carlos (32) está processando o @sportrecife em quase R$ 500 mil. Atleta defendeu o Leão nessa temporada em 13 partidas e alega que o clube não está honrado com o acordo feito em rescisão contratual.
De acordo com Antônio Carlos, o @sportrecife pagou… pic.twitter.com/uAbiDPXvjx— insta: @reporterantonio (@reporterantonio) November 7, 2025
Antônio Carlos atuou em 13 jogos pelo Sport em 2025
Contratado vindo do Fluminense no início da temporada, disputou 13 partidas com a camisa rubro-negra antes de encerrar o vínculo. Após sair, acertou com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.
- 1 - Mirassol 1 x 0 Sport
- 2 - Sport 1 x 1 Internacional
- 3 - Ceará 2 x 0 Sport
- 4 - Sport 0 x 1 Altos-PI
- 5 - Sport 5 x 0 Moto Club
- 6 -Sport 1 x 2 Náutico
- 7 - Sousa 1 x 2 Sport
- 8 - Sport 5 x 0 Maguary-PE
- 9 - Sport 2 x 0 Fortaleza
- 10 - Santa Cruz 1 x 0 Sport
- 11 - Sport 4 x 1 Jaguar
- 12 - Central 0 x 1 Sport
- 13 - Ferroviário 1 x 2 Sport