Sport x Mirassol ao vivo (25/10): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de mais uma derrota fora de casa para o Internacional
Praticamente rebaixado para a Segunda Divisão, o Sport recebe a sensação Mirassol, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão perdeu por 2x0 para o Internacional.
As equipes chegam em situações opostas para o confronto: o Leão, lanterna com apenas 17 pontos e duas vitórias. Já o time paulista, que está em quarto lugar, com 52 pontos, segue forte na briga por uma vaga direta na Libertadores.
O Mirassol é a grande sensação do Brasileirão. Na 4ª colocação, possui grande chance de conquistar uma vaga direta na Libertadores no primeiro ano de Série A.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na última rodada, venceu em casa por 3x0 o São Paulo. Além disso, possui três pontos de diferença para o 5º colocado Bahia, que está na zona de Pré-Libertadores.
Escalação do Sport
O técnico Daniel Paulista ganhou três opções no Sport para o jogo contra o Mirassol: Aderlan, Hyoran e Léo Pereira. O lateral cumpriu suspensão, o meia se recuperou de uma lesão e o atacante ganhou uma nova chance, já que foi reintegrado após um episódio de indisciplina.
Por outro lado, perdeu três jogadores. Foram eles: os volantes Zé Lucas e Rivera, e o meia Lucas Lima. Esses dois últimos estão vetados pelo departamento médico, enquanto o prata da casa defende a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo.
Velhos conhecidos no Mirassol
No time titular, o Mirassol possui dois jogadores conhecidos da torcida rubro-negra: o lateral-esquerdo Reinaldo e o meio-campista Neto Moura. Ambos já defenderam o Sport e, inclusive, Neto Moura foi revelado pelo Leão.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida por Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).
Ficha do jogo - Sport x Mirassol
Sport
Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira e Hyoran; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista.
Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura e Danielzinho; Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato.
Técnico: Rafael Guanaes.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 18h30 (de Brasília). Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO). VAR: Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ). Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).