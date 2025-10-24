Sport x Mirassol ao vivo (25/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de mais uma derrota fora de casa para o Internacional

Praticamente rebaixado para a Segunda Divisão, o Sport recebe a sensação Mirassol, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão perdeu por 2x0 para o Internacional.

As equipes chegam em situações opostas para o confronto: o Leão, lanterna com apenas 17 pontos e duas vitórias. Já o time paulista, que está em quarto lugar, com 52 pontos, segue forte na briga por uma vaga direta na Libertadores.

O Mirassol é a grande sensação do Brasileirão. Na 4ª colocação, possui grande chance de conquistar uma vaga direta na Libertadores no primeiro ano de Série A.

Na última rodada, venceu em casa por 3x0 o São Paulo. Além disso, possui três pontos de diferença para o 5º colocado Bahia, que está na zona de Pré-Libertadores.

Escalação do Sport

O técnico Daniel Paulista ganhou três opções no Sport para o jogo contra o Mirassol: Aderlan, Hyoran e Léo Pereira. O lateral cumpriu suspensão, o meia se recuperou de uma lesão e o atacante ganhou uma nova chance, já que foi reintegrado após um episódio de indisciplina.

Por outro lado, perdeu três jogadores. Foram eles: os volantes Zé Lucas e Rivera, e o meia Lucas Lima. Esses dois últimos estão vetados pelo departamento médico, enquanto o prata da casa defende a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo.

Velhos conhecidos no Mirassol

No time titular, o Mirassol possui dois jogadores conhecidos da torcida rubro-negra: o lateral-esquerdo Reinaldo e o meio-campista Neto Moura. Ambos já defenderam o Sport e, inclusive, Neto Moura foi revelado pelo Leão.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida por Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).

Ficha do jogo - Sport x Mirassol

Sport

Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira e Hyoran; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista.

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura e Danielzinho; Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato.

Técnico: Rafael Guanaes.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 18h30 (de Brasília). Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO). VAR: Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ). Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).