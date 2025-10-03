Cruzeiro x Sport ao vivo (05/10): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 27ª rodada da Série A e o Leão ainda seguirá em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG pela atrasada 14ª rodada
O Sport enfrenta o Cruzeiro, neste domingo(5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão chega ao confronto após empatar em 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, em partida marcada por polêmicas de arbitragem e decidida apenas no último lance, com gol de Luan Cândido.
Lanterna com 15 pontos, o time rubro-negro sabe que precisa de uma campanha quase perfeita no segundo turno para ter chances de escapar do rebaixamento. Já o Cruzeiro possui 51 pontos e está na briga pela ponta da classificação.
Dúvida do Sport
O lateral-direito Aderlan, que não atuou na rodada anterior, é considerado dúvida. Ele não participou da partida contra o Fluminense por ter sentido um desconforto muscular na coxa esquerda.
Apesar da incerteza sobre a condição, o lateral deverá viajar, já que o Sport permanecerá em Belo Horizonte após o jogo contra o Cruzeiro. Na próxima quarta-feira, o Leão enfrenta o Atlético-MG, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada.
Caso Aderlan não tenha condições de jogo contra a Raposa, e com Matheus Alexandre suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Daniel Paulista pode optar por Igor Cariús na lateral direita.
No meio-campo, Lucas Lima não participou do treino de sexta-feira por causa de um desgaste físico. Assim, deve continuar no banco de reservas. Por outro lado, o atacante Derik Lacerda, que cumpriu suspensão no último jogo, o empate com o Fluminense, está de volta ao ataque.
"Jogando como fizemos contra o Fluminense, encarando qualquer adversário, mostramos competitividade, mostramos luta e não desistimos. Agora é continuar trabalhando em busca de resultados melhores, e o jogo contra o Cruzeiro será mais uma decisão", afirmou o técnico rubro-negro Daniel Paulista.
Desfalques no Cruzeiro
O Cruzeiro terá desfalques para a próxima partida, sendo alguns deles causados por cartões recebidos no jogo contra o Flamengo. William cumprirá suspensão automática por ter sido expulso (cartão vermelho), enquanto Fabrício Bruno, Lucas Romero e Kaio Jorge ficam de fora pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo.
Além dessas suspensões, a equipe pode não contar com Bolasie, Jonathan Jesus e Wanderson, que já desfalcaram o time no confronto anterior contra o Flamengo. Todos vetados pelo departamento médico.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Cruzeiro
Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki Bruno; Walace e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Matheus Henrique; Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.
Sport
Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Matheusinho, Barletta e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG. Horário: 20h30 (de Brasília). Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).