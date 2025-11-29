fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz: Assembleia Geral de Sócios coloca projeto em destaque neste domingo (30)

Investidores da Cobra Coral Participações S/A já estão ativos nos bastidores desde o início deste ano e a venda das ações deve ser confirmada na AGE

Por Davi Saboya Publicado em 29/11/2025 às 20:37
Dirigentes do Santa Cruz na reunião do Conselho Deliberativo sobre a SAF
Dirigentes do Santa Cruz na reunião do Conselho Deliberativo sobre a SAF - Divulgação

O domingo, 30 de novembro de 2025, é um dos dias mais aguardados deste ano de 2025 para o Santa Cruz. Acontecerá, na sede social, no Arruda, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Sócios que votará a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.

Por meio das redes sociais, o Santa Cruz divulgou neste sábado (29) a cédula de votação que será utilizada. De acordo com o clube. a medida visa garantir transparência e segurança para os sócios no momento de exercer o voto.

Esta votação é considerada um momento crucial para o futuro do Santa Cruz, inserido em um plano de reestruturação financeira que acompanha o processo de recuperação judicial do clube.

Para que a Assembleia Geral possa ser formalmente instalada, é obrigatória a presença de 1/5 dos sócios aptos, conforme previsto no Artigo 81 do Estatuto.

O clube possui 2.730 associados habilitados para votar, incluindo 78 beneméritos. Assim, o quórum mínimo necessário é de 546 sócios.

A votação só terá início após o número mínimo ser alcançado. Uma vez instalada a AGE, a deliberação sobre a SAF será decidida por maioria simples dos presentes.

Caso aprovada, a proposta será encaminhada para a ratificação do Conselho Deliberativo. Posteriormente, o Santa Cruz deverá protocolar formalmente os termos no processo de recuperação judicial, detalhando ao juiz o plano de pagamento aos credores e a estrutura da futura SAF.

SAF do Santa Cruz

A proposta submetida à votação prevê a aquisição de 90% das ações da SAF tricolor por um investimento total de R$ 1 bilhão distribuído ao longo de 15 anos. Este é o projeto mais ambicioso já apresentado ao Santa Cruz para a captação de recursos e a profissionalização da gestão de futebol.

Os associados que desejam participar da AGE e votar neste domingo (30) devem atender às seguintes condições:

  • Estar em dia com as obrigações financeiras (adimplente) desde 30 de outubro de 2024.
  • Ter idade igual ou superior a 18 anos.
  • Ter o nome incluso na lista de sócios aptos, que está disponível para consulta no site oficial do Santa Cruz.

