fechar
Outros Esportes | Notícia

Jogos de hoje da NBA (24): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira

Principal liga de basquete do mundo dá sequência aos jogos nesta segunda-feira, reunindo grandes estrelas em quadra; confira a tabela completa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 17:13
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta segunda-feira (24) na NBA promete ser das mais movimentadas, com oito partidas espalhadas entre as Conferências Leste e Oeste.

A rodada coloca frente a frente equipes em situações opostas, algumas brigando no topo das tabelas, outras tentando se reerguer após sequências negativas.

Jogos da NBA hoje (24/11)

  • 21h00 — Indiana Pacers x Detroit Pistons - NBA League Pass
  • 21h00 — Toronto Raptors x Cleveland - NBA League Pass
  • 21h30 — Brooklyn Nets x New York Knicks - NBA League Pass
  • 21h30 — Miami Heat x Dallas Mavericks - NBA League Pass
  • 22h00 — Memphis Grizzlies x Denver Nuggets - NBA League Pass
  • 22h00 — Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers - NBA League Pass
  • 22h00 — New Orleans Pelicans x Chicago Bulls - NBA League Pass
  • 23h30 — Phoenix Suns x Houston Rockets - NBA League Pass

Como chegam as equipes

Indiana Pacers x Detroit Pistons — 21h00

Os Pacers vivem um momento complicado na temporada, ocupando a penúltima colocação do Leste com apenas 2 vitórias em 16 jogos. A equipe tenta encerrar a sequência negativa contra o líder da conferência, o Detroit Pistons, que soma 14 vitórias e apenas 2 derrotas, sendo o time mais consistente até aqui.

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers — 21h00

O Toronto Raptors aparece na vice-liderança do Leste, embalado por cinco vitórias consecutivas. Já os Cavaliers vêm logo atrás, com campanha sólida (12–6), mostrando equilíbrio e força defensiva. O duelo promete ser um dos mais fortes da rodada.

Brooklyn Nets x New York Knicks — 21h30

O clássico de Nova York coloca frente a frente um Brooklyn Nets em crise — 3 vitórias em 16 partidas — contra um Knicks regular e competitivo, com 9 vitórias em 15 jogos. O momento indica favoritismo do time laranja e azul, mas rivalidade sempre equilibra as coisas.

Miami Heat x Dallas Mavericks — 21h30

O Miami Heat faz boa campanha (11–6), mas vem de derrota na última rodada. Do outro lado, os Mavericks não vivem bom momento: 5 vitórias e 13 derrotas, oscilando na parte de baixo da tabela do Oeste. A discrepância atualíssima coloca o Heat como provável protagonista do jogo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets — 22h00

O Memphis tenta reagir após um início irregular (6–11), mas terá pela frente um dos gigantes do Oeste: o Denver Nuggets, terceiro colocado da conferência, com 12 vitórias em 16 partidas. Mesmo fora de casa, os Nuggets chegam mais fortes e seguem na cola do líder Oklahoma City.

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers — 22h00

Os Bucks, com 8–9, vêm passando por uma fase de oscilação, mas voltaram a vencer recentemente. Já o Portland Trail Blazers tenta se manter na zona de play-in, mas perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Expectativa de jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para Milwaukee.

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls — 22h00

O momento dos Pelicans é o mais complicado da NBA: são apenas 2 vitórias em 17 jogos, ocupando a lanterna do Oeste. O Chicago Bulls, por sua vez, aparece no meio da tabela do Leste, com campanha de 9–7. Mesmo jogando fora, os Bulls chegam como claros favoritos.

Phoenix Suns x Houston Rockets — 23h30

O Phoenix Suns segue firme no pelotão de cima do Oeste, com 11 vitórias em 17 jogos, e vem de boa sequência. Já o Houston Rockets, uma das surpresas positivas, aparece com 10–4 e é o 4º colocado da conferência.

Este duelo fecha a rodada e tem tudo para ser um dos mais interessantes da noite.

Leia também

Musa do Flamengo abaixa a calcinha no meio do campo de futebol e agita torcedores
Flamengo

Musa do Flamengo abaixa a calcinha no meio do campo de futebol e agita torcedores
Jogos de hoje da NBA (21): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta sexta-feira
NBA

Jogos de hoje da NBA (21): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta sexta-feira

Compartilhe

Tags