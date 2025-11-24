Jogos de hoje da NBA (24): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira
Principal liga de basquete do mundo dá sequência aos jogos nesta segunda-feira, reunindo grandes estrelas em quadra; confira a tabela completa
Clique aqui e escute a matéria
A noite desta segunda-feira (24) na NBA promete ser das mais movimentadas, com oito partidas espalhadas entre as Conferências Leste e Oeste.
A rodada coloca frente a frente equipes em situações opostas, algumas brigando no topo das tabelas, outras tentando se reerguer após sequências negativas.
Jogos da NBA hoje (24/11)
- 21h00 — Indiana Pacers x Detroit Pistons - NBA League Pass
- 21h00 — Toronto Raptors x Cleveland - NBA League Pass
- 21h30 — Brooklyn Nets x New York Knicks - NBA League Pass
- 21h30 — Miami Heat x Dallas Mavericks - NBA League Pass
- 22h00 — Memphis Grizzlies x Denver Nuggets - NBA League Pass
- 22h00 — Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers - NBA League Pass
- 22h00 — New Orleans Pelicans x Chicago Bulls - NBA League Pass
- 23h30 — Phoenix Suns x Houston Rockets - NBA League Pass
Como chegam as equipes
Indiana Pacers x Detroit Pistons — 21h00
Os Pacers vivem um momento complicado na temporada, ocupando a penúltima colocação do Leste com apenas 2 vitórias em 16 jogos. A equipe tenta encerrar a sequência negativa contra o líder da conferência, o Detroit Pistons, que soma 14 vitórias e apenas 2 derrotas, sendo o time mais consistente até aqui.
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers — 21h00
O Toronto Raptors aparece na vice-liderança do Leste, embalado por cinco vitórias consecutivas. Já os Cavaliers vêm logo atrás, com campanha sólida (12–6), mostrando equilíbrio e força defensiva. O duelo promete ser um dos mais fortes da rodada.
Brooklyn Nets x New York Knicks — 21h30
O clássico de Nova York coloca frente a frente um Brooklyn Nets em crise — 3 vitórias em 16 partidas — contra um Knicks regular e competitivo, com 9 vitórias em 15 jogos. O momento indica favoritismo do time laranja e azul, mas rivalidade sempre equilibra as coisas.
Miami Heat x Dallas Mavericks — 21h30
O Miami Heat faz boa campanha (11–6), mas vem de derrota na última rodada. Do outro lado, os Mavericks não vivem bom momento: 5 vitórias e 13 derrotas, oscilando na parte de baixo da tabela do Oeste. A discrepância atualíssima coloca o Heat como provável protagonista do jogo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets — 22h00
O Memphis tenta reagir após um início irregular (6–11), mas terá pela frente um dos gigantes do Oeste: o Denver Nuggets, terceiro colocado da conferência, com 12 vitórias em 16 partidas. Mesmo fora de casa, os Nuggets chegam mais fortes e seguem na cola do líder Oklahoma City.
Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers — 22h00
Os Bucks, com 8–9, vêm passando por uma fase de oscilação, mas voltaram a vencer recentemente. Já o Portland Trail Blazers tenta se manter na zona de play-in, mas perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Expectativa de jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para Milwaukee.
New Orleans Pelicans x Chicago Bulls — 22h00
O momento dos Pelicans é o mais complicado da NBA: são apenas 2 vitórias em 17 jogos, ocupando a lanterna do Oeste. O Chicago Bulls, por sua vez, aparece no meio da tabela do Leste, com campanha de 9–7. Mesmo jogando fora, os Bulls chegam como claros favoritos.
Phoenix Suns x Houston Rockets — 23h30
O Phoenix Suns segue firme no pelotão de cima do Oeste, com 11 vitórias em 17 jogos, e vem de boa sequência. Já o Houston Rockets, uma das surpresas positivas, aparece com 10–4 e é o 4º colocado da conferência.
Este duelo fecha a rodada e tem tudo para ser um dos mais interessantes da noite.