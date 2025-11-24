fechar
Pernambuco Hóquei Clube e Sertãozinho vencem o Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins

Competição foi disputada entre os dias 20 e 22 de novembro, na quadra do Clube Português. Quatro clubes pernambucanos marcaram presença no torneio

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 13:27
Imagem do duelo entre Pernambuco H&oacute;quei Clube x Portuguesa
Imagem do duelo entre Pernambuco Hóquei Clube x Portuguesa - Foto: Reprodução

O Campeonato Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins foi realizado entre os dias 20 e 22 de novembro, no Clube Português, no Recife.

A competição, que contou com a presença de alguns dos principais nomes da história do hóquei nacional, foi marcada por um grande clima de confraternização, amizade e fair play.

Equipes vencedoras

Na Categoria +55 Anos, a equipe vencedora foi o PHC (Pernambuco Hóquei Clube), em vitória frente à Portuguesa-SP, pelo placar de 4 x 2 em favor da equipe pernambucana.

Foto: Reprodução
Foto do PHC, equipe Campeã na Categoria 55 Anos - Foto: Reprodução

Já na Categoria +45 Anos, o campeão foi o Sertãozinho, após vitória conquistada em decisão contra o NHC (Natal Hóquei Clube), pelo placar de 6 x 2.

Foto: Reprodução
Imagem da final entre Sertãozinho x Natal - Foto: Reprodução

Estados e equipes participantes

Os seguintes clubes participaram da competição:

  • Pernambuco: Clube Português do Recife, Pernambuco Hóquei Clube, Confraria do Hóquei, Sport Club do Recife
  • Rio Grande do Norte: Natal Hóquei Clube
  • Rio de Janeiro: Teresópolis Hóquei Clube
  • São Paulo: Sertãozinho Hóquei Clube, Associação Portuguesa de Desportos (Lusa), Veteranos Hóquei Clube

