Pernambuco Hóquei Clube e Sertãozinho vencem o Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição foi disputada entre os dias 20 e 22 de novembro, na quadra do Clube Português. Quatro clubes pernambucanos marcaram presença no torneio

Clique aqui e escute a matéria

O Campeonato Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins foi realizado entre os dias 20 e 22 de novembro, no Clube Português, no Recife.

A competição, que contou com a presença de alguns dos principais nomes da história do hóquei nacional, foi marcada por um grande clima de confraternização, amizade e fair play.

Equipes vencedoras

Na Categoria +55 Anos, a equipe vencedora foi o PHC (Pernambuco Hóquei Clube), em vitória frente à Portuguesa-SP, pelo placar de 4 x 2 em favor da equipe pernambucana.

Foto do PHC, equipe Campeã na Categoria 55 Anos - Foto: Reprodução

Já na Categoria +45 Anos, o campeão foi o Sertãozinho, após vitória conquistada em decisão contra o NHC (Natal Hóquei Clube), pelo placar de 6 x 2.

Imagem da final entre Sertãozinho x Natal - Foto: Reprodução

Estados e equipes participantes

Os seguintes clubes participaram da competição: