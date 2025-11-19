Recife sedia o Campeonato Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins a partir desta quinta-feira (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição será realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, na quadra do Clube Português. Quatro clubes pernambucanos disputam o torneio

Clique aqui e escute a matéria

O Recife será palco de um dos eventos mais importantes do calendário nacional do hóquei sobre patins.

Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Clube Português do Recife sedia o Campeonato Brasileiro Master, reunindo atletas das categorias +45 anos e +55 anos, estarão presentes nomes que marcaram época no esporte e ajudaram a construir a história da modalidade no país.

O torneio celebra a longevidade esportiva, a paixão pela modalidade e a força das tradições regionais. Ao longo de três dias, craques veteranos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo estarão em ação em jogos intensos e repletos de emoção.

Mais do que medalhas, o Master simboliza reencontros e o reconhecimento de uma geração que manteve vivo o hóquei brasileiro.

Entre os participantes, estão figuras históricas como Jurandir Silva (Didi), Maurício Duque, Leopoldo Casado, Leonidas Agra, Leonardo Agra, Fernando Louzada (Nando), André Borges, Aurélio Paludo (Lelo), Bruno Matos, Rodrigo Gesteira, Rubens Santos (Rubão), Osvaldo Guimarães, Karam Feres Karam, Kleber Gembre e Paulo Lins. Uma constelação de veteranos que brilhou em clubes e na seleção brasileira.

Estados e equipes participantes

O Brasileiro Master reforça a representatividade nacional da modalidade, reunindo equipes de quatro estados: