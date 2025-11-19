Recife sedia o Campeonato Brasileiro Master de Hóquei sobre Patins a partir desta quinta-feira (20)
Competição será realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, na quadra do Clube Português. Quatro clubes pernambucanos disputam o torneio
O Recife será palco de um dos eventos mais importantes do calendário nacional do hóquei sobre patins.
Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Clube Português do Recife sedia o Campeonato Brasileiro Master, reunindo atletas das categorias +45 anos e +55 anos, estarão presentes nomes que marcaram época no esporte e ajudaram a construir a história da modalidade no país.
O torneio celebra a longevidade esportiva, a paixão pela modalidade e a força das tradições regionais. Ao longo de três dias, craques veteranos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo estarão em ação em jogos intensos e repletos de emoção.
Mais do que medalhas, o Master simboliza reencontros e o reconhecimento de uma geração que manteve vivo o hóquei brasileiro.
Entre os participantes, estão figuras históricas como Jurandir Silva (Didi), Maurício Duque, Leopoldo Casado, Leonidas Agra, Leonardo Agra, Fernando Louzada (Nando), André Borges, Aurélio Paludo (Lelo), Bruno Matos, Rodrigo Gesteira, Rubens Santos (Rubão), Osvaldo Guimarães, Karam Feres Karam, Kleber Gembre e Paulo Lins. Uma constelação de veteranos que brilhou em clubes e na seleção brasileira.
Estados e equipes participantes
O Brasileiro Master reforça a representatividade nacional da modalidade, reunindo equipes de quatro estados:
- Pernambuco: Clube Português do Recife, Pernambuco Hóquei Clube, Confraria do Hóquei, Sport Club do Recife
- Rio Grande do Norte: Natal Hóquei Clube
- Rio de Janeiro: Teresópolis Hóquei Clube
- São Paulo: Sertãozinho Hóquei Clube, Associação Portuguesa de Desportos (Lusa), Veteranos Hóquei Clube