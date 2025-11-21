Jogos de hoje da NBA (21): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta sexta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Principal liga de basquete do mundo terá rodada de jogos importantes nesta sexta-feira para a Copa NBA; confira detalhes dos confrontos

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta sexta-feira (21) marca mais uma rodada decisiva da NBA Cup, com confrontos que podem definir o rumo dos grupos e manter vivas as chances das equipes no torneio.

Em quadra, times em alta defendem campanhas sólidas enquanto outros precisam reagir para seguir na disputa.

Confira todos os detalhes dos jogos desta noite e da tabela de classificação da temporada regular da NBA.

Jogos desta sexta-feira (21) na NBA

O duelo entre Rockets (10–3) e Nuggets (11–3) é o destaque da noite e reúne duas das campanhas mais fortes do Oeste.

É confronto direto pelo topo e termômetro importante para medir a força real das equipes neste início de temporada.

O segundo destaque da noite é o confronto entre Suns (9–6) e Timberwolves (10–5), que prometem apresentar um embate de alto nível técnico. Confira todos os jogos abaixo.

Cleveland Cavaliers (10-6) x Indiana Pacers (2-13) – 21h



Boston Celtics (8-7) x Brooklyn Nets (2-12) – 21h30



Toronto Raptors (10-5) x Washington Wizards (1-13) – 21h30



Chicago Bulls (8-6) x Miami Heat (9-6) – 22h



Dallas Mavericks (4-12) x New Orleans Pelicans (2-13) – 22h30



Phoenix Suns (9-6) x Minnesota Timberwolves (10-5) – 23h



Houston Rockets (10-3) x Denver Nuggets (11-3) – 23h30

O Amazon Prime Video irá transmitir dois jogos nesta noite: Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets x Houston Rockets.

As demais partidas serão exibidas ao vivo no NBA League Pass, serviço de streaming que exibe todos os jogos da liga (para saber como assinar, clique aqui).

Tabela de Classificação da NBA (21/11)

Conferência Oeste

No Oeste, o Thunder domina o início de temporada com uma campanha quase perfeita, com 93,8% de aproveitamento, seguido de perto por Nuggets, Rockets, Lakers e Spurs, todos com mais de dez vitórias e mantendo alto nível competitivo.

A faixa intermediária reúne equipes em momentos distintos: Timberwolves (66% de aproveitamento) e Suns (60%) ainda buscam estabilidade, enquanto Warriors e Blazers alternam bons jogos com atuações apagadas.

Já Clippers, Mavericks, Kings e Pelicans vivem o pior momento da conferência, sofrendo para encontrar ritmo e acumulando derrotas que podem comprometer uma reação ao longo da temporada.

Oklahoma City Thunder (15-1) Denver Nuggets (11-3) Houston Rockets (10-3) Los Angeles Lakers (11-4) San Antonio Spurs (11-4) Minnesota Timberwolves (10-5) Phoenix Suns (9-6) Golden State Warriors (9-8) Portland Trail Blazers (6-9) Utah Jazz (5-9) Memphis Grizzlies (5-11) Los Angeles Clippers (4-11) Dallas Mavericks (4-12) Sacramento Kings (3-13) New Orleans Pelicans (2-13)

Conferência Leste

O Detroit Pistons lidera com folga a Conferência Leste, sustentando a melhor campanha e se impondo com um desempenho sólido nos dois lados da quadra.

Logo atrás, Raptors, Knicks e Cavaliers aparecem equilibrados, todos acima das nove vitórias e mantendo consistência nas primeiras semanas.

Na parte inferior, Hornets, Nets e Wizards seguem em crise, acumulando derrotas e mostrando dificuldade para competir.

Detroit Pistons (13-2) Toronto Raptors (10-5) New York Knicks (9-5) Cleveland Cavaliers (10-6) Miami Heat (9-6) Philadelphia 76ers (9-6) Chicago Bulls (8-6) Atlanta Hawks (9-7) Orlando Magic (9-7) Boston Celtics (8-7) Milwaukee Bucks (8-8) Charlotte Hornets (4-11) Brooklyn Nets (2-12) Indiana Pacers (2-13) Washington Wizards (1-13)

