Jogos de hoje na NBA (18): onde assistir ao vivo e horários

Rodada de confrontos desta terça-feira (18) promete duelos intensos começando Às 21h e indo até a madrugada com o Los Angeles Lakers; saiba tudo

Por Thiago Seabra Publicado em 18/11/2025 às 8:57
Imagem do jogador Luka Doncic, do LA Lakers
Imagem do jogador Luka Doncic, do LA Lakers - Reprodução / LA Lakers

A temporada 2025-26 da NBA segue a todo vapor! A principal liga norte-americana de basquete deve contar com mais quatro jogos entre a noite desta terça-feira (18) e a madrugada da quarta (19).

A rodada começa com um confronto de duas grandes franquias: Orlando Magic (7-7) e Golden State Warriors (9-6). A bola sobe às 21h (de Brasília).

O destaque fica para o astro Stephen Curry, que tem uma média de 27,4 pontos por jogo.

Os Warriors estão numa sequência positiva de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo perdido apenas para o atual campeão Oklahoma City Thunder.

Os Warriors entram em quadra com o tradicional uniforme branco, enquanto o Magic vai com o famoso azul listrado.

Jogos de hoje na NBA (18) e onde assistir

A rodada desta terça contará com seis jogos, porém apenas dois deles vão ter transmissão ao vivo além do NBA League Pass (para saber como assinar, clique aqui).

Magic e Warriors se enfrentam às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming. 

Na mesma plataforma, porém na madrugada da quarta-feira (19), às 00h30, Lakers e Jazz entram em quadra para se enfrentarem.

  • Orlando Magic x Golden State Warriors – 21h | Amazon Prime Video
  • Atlanta Hawks x Detroit Pistons – 21h30 | NBA League Pass
  • Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30 | NBA League Pass
  • San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies – 22h | NBA League Pass
  • Los Angeles Lakers x Utah Jazz – 00h30 | Amazon Prime Video
  • Portland Trail Blazers x Phoenix Suns – 01h | NBA League Pass

Melhores Momentos da Rodada NBA

