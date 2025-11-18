Jogos de hoje na NBA (18): onde assistir ao vivo e horários
Rodada de confrontos desta terça-feira (18) promete duelos intensos começando Às 21h e indo até a madrugada com o Los Angeles Lakers; saiba tudo
Clique aqui e escute a matéria
A temporada 2025-26 da NBA segue a todo vapor! A principal liga norte-americana de basquete deve contar com mais quatro jogos entre a noite desta terça-feira (18) e a madrugada da quarta (19).
A rodada começa com um confronto de duas grandes franquias: Orlando Magic (7-7) e Golden State Warriors (9-6). A bola sobe às 21h (de Brasília).
O destaque fica para o astro Stephen Curry, que tem uma média de 27,4 pontos por jogo.
Os Warriors estão numa sequência positiva de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo perdido apenas para o atual campeão Oklahoma City Thunder.
Os Warriors entram em quadra com o tradicional uniforme branco, enquanto o Magic vai com o famoso azul listrado.
Jogos de hoje na NBA (18) e onde assistir
A rodada desta terça contará com seis jogos, porém apenas dois deles vão ter transmissão ao vivo além do NBA League Pass (para saber como assinar, clique aqui).
Magic e Warriors se enfrentam às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.
Na mesma plataforma, porém na madrugada da quarta-feira (19), às 00h30, Lakers e Jazz entram em quadra para se enfrentarem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Orlando Magic x Golden State Warriors – 21h | Amazon Prime Video
- Atlanta Hawks x Detroit Pistons – 21h30 | NBA League Pass
- Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30 | NBA League Pass
- San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies – 22h | NBA League Pass
- Los Angeles Lakers x Utah Jazz – 00h30 | Amazon Prime Video
- Portland Trail Blazers x Phoenix Suns – 01h | NBA League Pass
Melhores Momentos da Rodada NBA