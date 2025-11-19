Jogos de hoje (19) na NBA: veja onde assistir e horário dos confrontos
Principal liga de basquete do mundo volta à quadra nesta quarta-feira (19), reunindo grandes estrelas e dando sequência à temporada; saiba tudo
A NBA segue em ritmo acelerado. Depois de mais uma rodada, a principal liga de basquete do mundo volta à quadra nesta quarta-feira (19), reunindo grandes estrelas e dando sequência à temporada regular.
A última rodada da NBA trouxe grandes jogos. Dentre eles, o Orlando Magic surpreendeu ao vencer o Golden State Warriors fora de casa por 121 a 113.
O destaque dos donos da casa ficou com Desmond Bane, que anotou 23 pontos, seguido por Anthony Black, responsável por 21 pontos da equipe.
Do lado dos Warriors, Stephen Curry e Jimmy Butler até tentaram, mas não conseguiram o triunfo. A dupla foi responsável por 67 dos 113 marcados pela franquia.
Retorno de Lebron James
O Los Angeles Lakers atropelou o Utah Jazz com uma atuação ofensiva dominante do camisa 77 Luka Doncic.
A partida marcou o retorno do astro Lebron James, que jogou por 30 minutos e anotou 11 pontos, 12 assistências e três rebotes.
Logo ao entrar em quadra, o King James estabeleceu um marco histórico: tornou-se o primeiro atleta a disputar 23 temporadas na NBA, superando Vince Carter, que atuou por 22 anos.
A noite também registrou outro feito relevante do veterano. Ao converter duas bolas de três, ele ultrapassou Reggie Miller e assumiu a sexta posição na lista dos maiores cestinhas de três pontos da liga, agora com 2.561 arremessos convertidos.
Jogos da última rodada da NBA (18/11)
- Orlando Magic 121 x 113 Golden State Warriors
- Atlanta Hawks 112 x 120 Detroit Pistons
- Brooklyn Nets 99 x 113 Boston Celtics
- San Antonio Spurs 111 x 101 Memphis Grizzlies
- Los Angeles Lakers 140 x 126 Utah Jazz
- Portland Trail Blazers 110 x 127 Phoenix Suns
Jogos de hoje (19/11) na NBA
Na rodada desta quarta-feira (19), o Houston Rockets enfrenta o Cleveland Cavaliers, às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e do Disney+ (streaming).
Durante esse duelo, Golden State Warriors e Miami Heat entram em quadra, mais precisamente às 21h30 (de Brasília), com transmissão para os assinantes da Vivo.
Para fechar a noite, New York Knicks e Dallas Mavericks se enfrentam às 23h30 (de Brasília) com exibição ao vivo na ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Os demais jogos podem ser assistidos online através do streaming NBA League Pass (saiba como assinar). Confira abaixo a rodada desta quarta-feira.
- Cleveland Cavaliers x Houston Rockets — 21h00
- Indiana Pacers x Charlotte Hornets — 21h00
- Philadelphia 76ers x Toronto Raptors — 21h00
- Miami Heat x Golden State Warriors — 21h30
- Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings — 22h00
- Minnesota Timberwolves x Washington Wizards — 22h00
- New Orleans Pelicans x Denver Nuggets — 22h00
- Dallas Mavericks x New York Knicks — 23h30
- Portland Trail Blazers x Chicago Bulls - 00h00
