fechar
Onde assistir | Notícia

Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Blues vêm de vitória diante do Burnley, na Premier League, mas vem de empate na Champions. Barça goleou o Athletic Bilbao em seu último jogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 16:59
Lamine Yamal em comemoração de gol pelo Barcelona
Lamine Yamal em comemoração de gol pelo Barcelona - Instagram/Barcelona

Clique aqui e escute a matéria

Chelsea e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (25), em duelo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões, às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Stamford Bridge, em Londres.

Como chegam as equipes

O Chelsea venceu o Burnley na última rodada da Premier League, mas ficou no empate na última rodada da Liga dos Campeões, contra o Qarabag, por 2 a 2. O time ocupa a 12ª colocação na tabela da competição.

O Barcelona goleou o Athletic Bilbao na rodada anterior, por 4 a 0 e está invicto há quatro partidas. Na última rodada da Liga dos Campeões, os blaugranas empataram em duelo contra o Club Brugge, por 3 a 3.

Onde assistir Chelsea x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • SBT (TV aberta)
  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 13
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: SBT, TNT e HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Balde; Marc Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Leia também

Transmissão Benfica x Leverkusen ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Benfica x Leverkusen ao vivo online: confira onde assistir
Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags