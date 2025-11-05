fechar
Transmissão Benfica x Leverkusen ao vivo online: confira onde assistir

Lusos foram derrotados nas últimas três rodadas e são um dos piores times da Champions. Alemães buscam se recompor após goleada sofrida contra o PSG

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/11/2025 às 15:00
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

Benfica e Leverkusen irão se enfrentar em duelo válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida será nesta quarta-feira (05), às 17h00 (Horário de Brasília).

Onde assistir Benfica x Leverkusen ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming HBO Max.

Como chegam as equipes

O Benfica vem de vitória sobre o Vitória de Guimarães, por 3 a 0, em duelo válido pela Liga Portugal. Os Encarnados ainda não pontuaram na Liga dos Campeões e precisam se recompor na competição.

O Leverkusen realiza uma temporada abaixo da média sob o comando de Xabi Alonso. O time alemão também não venceu na competição e foi goleado pelo PSG na rodada anterior, pelo placar de 7 a 2.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (05/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, Tomás Araujo e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Schjelderup, Sudakov e Lukebakio; Pavlidis. Técnico: José Mourinho

Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Badé e Quansah; Grimaldo, Aleix García, Echeverri e Arthur Augusto; Poku e Kofane; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand

