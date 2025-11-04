Transmissão PSG x Bayern ao vivo online: confira onde assistir
Líderes da competição, com 9 pontos, franceses e alemães venceram todas as três primeiras partidas e prometem realizar grande jogo em Paris
PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília) em duelo válido pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Parc des Princes, em Paris.
Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
Líder da competição devido aos critérios de desempate, o PSG já conquistou duas goleadas em seus três primeiros jogos na Liga dos Campeões. Na rodada anterior, o atual campeão europeu venceu o Leverkusen, pelo incrível placar de 7 a 2.
O Bayern de Munique goleou o Club Brugge na rodada anterior, por 4 a 0. A equipe alemã permanece invicta na atual temporada e não sofre derrotas desde julho, quando encarou o próprio PSG nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
- Local: Parc des Princes, em Paris (França)
- Onde Assistir: Space e HBO Max
Prováveis Escalações
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luís Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.