PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líderes da competição, com 9 pontos, franceses e alemães venceram todas as três primeiras partidas e prometem realizar grande jogo em Paris

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 13:22
Imagem de duelo entre PSG e Bayern de Munique
Imagem de duelo entre PSG e Bayern de Munique - Reprodução/ FIFA

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília) em duelo válido pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Parc des Princes, em Paris.

Como chegam as equipes

Líder da competição devido aos critérios de desempate, o PSG já conquistou duas goleadas em seus três primeiros jogos na Liga dos Campeões. Na rodada anterior, o atual campeão europeu venceu o Leverkusen, pelo incrível placar de 7 a 2.

O Bayern de Munique goleou o Club Brugge na rodada anterior, por 4 a 0. A equipe alemã permanece invicta na atual temporada e não perde desde julho, quando encarou o próprio PSG nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
  • Local: Parc des Princes, em Paris (França)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luís Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

