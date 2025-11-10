fechar
Tabela de Classificação da NBA hoje (10): veja posições e próximos confrontos

Tabela da liga norte-americana de basquete começa a ganhar forma conforme as equipes vão avançando na competição; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 12:05
Imagem de Luka Doncic
Imagem de Luka Doncic - Esporte News Mundo

A rodada desta segunda-feira (10) marca o retorno da NBA após um fim de semana movimentado, com 17 partidas realizadas.

A partir das 21h (de Brasília), a bola sobe para três duelos simultâneos: Pistons x Wizards, Magic x Trail Blazers e Hornets x Lakers.

O Los Angeles Lakers ainda não conta com LeBron James, que se recupera de uma ciatalgia e permanece afastado desde o início da temporada.

O astro de 40 anos segue em processo de reabilitação e não tem previsão oficial de retorno às quadras.

Enquanto isso, o destaque recente da equipe tem sido Luka Doncic, que vem de uma derrota para o Atlanta Hawks por 122 a 102.

Mesmo com o resultado negativo, o esloveno teve desempenho expressivo: 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes, terminando como cestinha da partida.

Jogos de hoje na NBA (10/11)

  • Pistons x Wizards - 21h
  • Magic x Trail Blazers - 21h
  • Hornets x Lakers - 21h
  • Heat x Cavaliers - 21h30
  • Bulls x Spurs - 22h
  • Mavericks x Bucks - 22h30
  • Jazz x Timberwolves - 23h
  • Suns x Pelicans - 23h

Tabela de Classificação da NBA

Conferência Leste

  1. Pistons – 8-2
  2. Cavaliers – 7-3
  3. Knicks – 6-3
  4. Bulls – 6-3
  5. Heat – 6-4
  6. Bucks – 6-4
  7. 76ers – 6-4
  8. Raptors – 5-5
  9. Hawks – 5-5
  10. Celtics – 5-6
  11. Magic – 4-6
  12. Hornets – 3-6
  13. Nets – 1-9
  14. Pacers – 1-9
  15. Wizards – 1-9

Conferência Oeste (NBA)

  1. Thunder – 10-1
  2. Spurs – 7-2
  3. Nuggets – 7-2
  4. Lakers – 7-3
  5. Rockets – 6-3
  6. Timberwolves – 6-4
  7. Trail Blazers – 5-4
  8. Warriors – 6-5
  9. Suns – 5-5
  10. Grizzlies – 4-7
  11. Jazz – 3-6
  12. Clippers – 3-6
  13. Kings – 3-7
  14. Mavericks – 3-7
  15. Pelicans – 2-7

Durant é decisivo contra Giannis | Rodada NBA 09/11

