Tabela de Classificação da NBA hoje (10): veja posições e próximos confrontos
Tabela da liga norte-americana de basquete começa a ganhar forma conforme as equipes vão avançando na competição; confira detalhes
A rodada desta segunda-feira (10) marca o retorno da NBA após um fim de semana movimentado, com 17 partidas realizadas.
A partir das 21h (de Brasília), a bola sobe para três duelos simultâneos: Pistons x Wizards, Magic x Trail Blazers e Hornets x Lakers.
O Los Angeles Lakers ainda não conta com LeBron James, que se recupera de uma ciatalgia e permanece afastado desde o início da temporada.
O astro de 40 anos segue em processo de reabilitação e não tem previsão oficial de retorno às quadras.
Enquanto isso, o destaque recente da equipe tem sido Luka Doncic, que vem de uma derrota para o Atlanta Hawks por 122 a 102.
Mesmo com o resultado negativo, o esloveno teve desempenho expressivo: 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes, terminando como cestinha da partida.
Jogos de hoje na NBA (10/11)
- Pistons x Wizards - 21h
- Magic x Trail Blazers - 21h
- Hornets x Lakers - 21h
- Heat x Cavaliers - 21h30
- Bulls x Spurs - 22h
- Mavericks x Bucks - 22h30
- Jazz x Timberwolves - 23h
- Suns x Pelicans - 23h
Tabela de Classificação da NBA
Conferência Leste
- Pistons – 8-2
- Cavaliers – 7-3
- Knicks – 6-3
- Bulls – 6-3
- Heat – 6-4
- Bucks – 6-4
- 76ers – 6-4
- Raptors – 5-5
- Hawks – 5-5
- Celtics – 5-6
- Magic – 4-6
- Hornets – 3-6
- Nets – 1-9
- Pacers – 1-9
- Wizards – 1-9
Conferência Oeste (NBA)
- Thunder – 10-1
- Spurs – 7-2
- Nuggets – 7-2
- Lakers – 7-3
- Rockets – 6-3
- Timberwolves – 6-4
- Trail Blazers – 5-4
- Warriors – 6-5
- Suns – 5-5
- Grizzlies – 4-7
- Jazz – 3-6
- Clippers – 3-6
- Kings – 3-7
- Mavericks – 3-7
- Pelicans – 2-7
