Tabela de Classificação da NBA hoje (10): veja posições e próximos confrontos

Tabela da liga norte-americana de basquete começa a ganhar forma conforme as equipes vão avançando na competição; confira detalhes

A rodada desta segunda-feira (10) marca o retorno da NBA após um fim de semana movimentado, com 17 partidas realizadas.

A partir das 21h (de Brasília), a bola sobe para três duelos simultâneos: Pistons x Wizards, Magic x Trail Blazers e Hornets x Lakers.

O Los Angeles Lakers ainda não conta com LeBron James, que se recupera de uma ciatalgia e permanece afastado desde o início da temporada.

O astro de 40 anos segue em processo de reabilitação e não tem previsão oficial de retorno às quadras.

Enquanto isso, o destaque recente da equipe tem sido Luka Doncic, que vem de uma derrota para o Atlanta Hawks por 122 a 102.

Mesmo com o resultado negativo, o esloveno teve desempenho expressivo: 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes, terminando como cestinha da partida.

Jogos de hoje na NBA (10/11)

Pistons x Wizards - 21h



Magic x Trail Blazers - 21h



Hornets x Lakers - 21h



Heat x Cavaliers - 21h30



Bulls x Spurs - 22h



Mavericks x Bucks - 22h30



Jazz x Timberwolves - 23h



Suns x Pelicans - 23h

Tabela de Classificação da NBA

Conferência Leste

Pistons – 8-2

Cavaliers – 7-3

Knicks – 6-3

Bulls – 6-3

Heat – 6-4

Bucks – 6-4

76ers – 6-4

Raptors – 5-5

Hawks – 5-5

Celtics – 5-6

Magic – 4-6 Hornets – 3-6 Nets – 1-9 Pacers – 1-9 Wizards – 1-9

Conferência Oeste (NBA)

Thunder – 10-1

Spurs – 7-2

Nuggets – 7-2

Lakers – 7-3

Rockets – 6-3

Timberwolves – 6-4

Trail Blazers – 5-4

Warriors – 6-5

Suns – 5-5

Grizzlies – 4-7

Jazz – 3-6

Clippers – 3-6

Kings – 3-7

Mavericks – 3-7

Pelicans – 2-7

