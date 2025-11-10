fechar
NBA hoje (10): veja jogos, horários e onde assistir ao vivo

Liga norte-americana de basquete teve grandes jogos neste final de semana e volta com tudo nesta segunda-feira; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 11:54
Victor Wembanyama, atleta do San Antonio Spurs
Victor Wembanyama, atleta do San Antonio Spurs - Reprodução: Instagram/ San Antonio Spurs

Após um final de semana agitado com 17 jogos, a NBA volta com tudo nesta segunda-feira (10) a partir das 21h (de Brasília).

A liga de basquete mais disputada do mundo terá três jogos neste horário: Pistons x Wizards, Magic x Trail Blazers e Hornets x Lakers.

A equipe de Luka Doncic vem de derrota para o Atlanta Hawks por 122 a 102.

Na ocasião, o camisa 77, ainda sem Lebron James, anotou 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes. Apesar da derrota, o esloveno foi o cestinha da partida.

James, veterano de 40 anos, está lesionado e segue em reabilitação da ciatalgia que o tem afastado das quadras desde o início da temporada.

Jogos de hoje na NBA (10/11)

  • Pistons x Wizards - 21h
  • Magic x Trail Blazers - 21h
  • Hornets x Lakers - 21h
  • Heat x Cavaliers - 21h30
  • Bulls x Spurs - 22h
  • Mavericks x Bucks - 22h30
  • Jazz x Timberwolves - 23h
  • Suns x Pelicans - 23h

Onde assistir jogos da NBA ao vivo

O único confronto desta segunda-feira (10) com transmissão ao vivo na Disney+ será Washington Wizards x Detroit Pistons, às 21h (de Brasília).

As demais partidas vão passar ao vivo no Brasil através do League Pass, streaming que exibe todos os jogos da liga norte-americana de basquete.

Tabela de Classificação da NBA

Conferência Leste

  1. Pistons – 8-2
  2. Cavaliers – 7-3
  3. Knicks – 6-3
  4. Bulls – 6-3
  5. Heat – 6-4
  6. Bucks – 6-4
  7. 76ers – 6-4
  8. Raptors – 5-5
  9. Hawks – 5-5
  10. Celtics – 5-6
  11. Magic – 4-6
  12. Hornets – 3-6
  13. Nets – 1-9
  14. Pacers – 1-9
  15. Wizards – 1-9

Conferência Oeste (NBA)

  1. Thunder – 10-1
  2. Spurs – 7-2
  3. Nuggets – 7-2
  4. Lakers – 7-3
  5. Rockets – 6-3
  6. Timberwolves – 6-4
  7. Trail Blazers – 5-4
  8. Warriors – 6-5
  9. Suns – 5-5
  10. Grizzlies – 4-7
  11. Jazz – 3-6
  12. Clippers – 3-6
  13. Kings – 3-7
  14. Mavericks – 3-7
  15. Pelicans – 2-7

Durant é decisivo contra Giannis | Rodada NBA 09/11

