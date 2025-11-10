NBA hoje (10): veja jogos, horários e onde assistir ao vivo
Liga norte-americana de basquete teve grandes jogos neste final de semana e volta com tudo nesta segunda-feira; confira mais detalhes
Após um final de semana agitado com 17 jogos, a NBA volta com tudo nesta segunda-feira (10) a partir das 21h (de Brasília).
A liga de basquete mais disputada do mundo terá três jogos neste horário: Pistons x Wizards, Magic x Trail Blazers e Hornets x Lakers.
A equipe de Luka Doncic vem de derrota para o Atlanta Hawks por 122 a 102.
Na ocasião, o camisa 77, ainda sem Lebron James, anotou 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes. Apesar da derrota, o esloveno foi o cestinha da partida.
James, veterano de 40 anos, está lesionado e segue em reabilitação da ciatalgia que o tem afastado das quadras desde o início da temporada.
Jogos de hoje na NBA (10/11)
- Pistons x Wizards - 21h
- Magic x Trail Blazers - 21h
- Hornets x Lakers - 21h
- Heat x Cavaliers - 21h30
- Bulls x Spurs - 22h
- Mavericks x Bucks - 22h30
- Jazz x Timberwolves - 23h
- Suns x Pelicans - 23h
Onde assistir jogos da NBA ao vivo
O único confronto desta segunda-feira (10) com transmissão ao vivo na Disney+ será Washington Wizards x Detroit Pistons, às 21h (de Brasília).
As demais partidas vão passar ao vivo no Brasil através do League Pass, streaming que exibe todos os jogos da liga norte-americana de basquete.
Tabela de Classificação da NBA
Conferência Leste
- Pistons – 8-2
- Cavaliers – 7-3
- Knicks – 6-3
- Bulls – 6-3
- Heat – 6-4
- Bucks – 6-4
- 76ers – 6-4
- Raptors – 5-5
- Hawks – 5-5
- Celtics – 5-6
- Magic – 4-6
- Hornets – 3-6
- Nets – 1-9
- Pacers – 1-9
- Wizards – 1-9
Conferência Oeste (NBA)
- Thunder – 10-1
- Spurs – 7-2
- Nuggets – 7-2
- Lakers – 7-3
- Rockets – 6-3
- Timberwolves – 6-4
- Trail Blazers – 5-4
- Warriors – 6-5
- Suns – 5-5
- Grizzlies – 4-7
- Jazz – 3-6
- Clippers – 3-6
- Kings – 3-7
- Mavericks – 3-7
- Pelicans – 2-7
