Transmissão Cruzeiro x Fluminense ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Cabuloso firme na briga pelo título, enquanto o Tricolor tenta se consolidar no G-7. Confronto direto pesado na parte de cima da tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/11/2025 às 14:00
Matheus Pereira abraça Romero após gol do Cruzeiro
Matheus Pereira abraça Romero após gol do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro recebe a equipe do Fluminense neste domingo (09) em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).

Transmissão ao vivo, online e grátis

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão 2025, e o torcedor poderá acompanhar tudo ao vivo, online e de graça.

O jogo terá transmissão aberta na TV Globo e também estará disponível no Globoplay, permitindo que o público assista pela internet sem custos adicionais. Além disso, o confronto contará com cobertura do Premiere para os assinantes do pay-per-view.

  1. Acesse globoplay.com ou abra o app.
  2. Faça login ou crie uma conta grátis.
  3. Na tela inicial, vá em “Agora na TV”.
  4. Selecione o sinal da TV Globo.
  5. Assista ao jogo ao vivo.

Ficha de jogo

  • Cruzeiro x Fluminense
  • Competição: Brasileirão 2025 – 33ª rodada
  • Data: Domingo, 09/11/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

