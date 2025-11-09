Transmissão Cruzeiro x Fluminense ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Cabuloso firme na briga pelo título, enquanto o Tricolor tenta se consolidar no G-7. Confronto direto pesado na parte de cima da tabela.
O Cruzeiro recebe a equipe do Fluminense neste domingo (09) em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis
Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão 2025, e o torcedor poderá acompanhar tudo ao vivo, online e de graça.
O jogo terá transmissão aberta na TV Globo e também estará disponível no Globoplay, permitindo que o público assista pela internet sem custos adicionais. Além disso, o confronto contará com cobertura do Premiere para os assinantes do pay-per-view.
- Acesse globoplay.com ou abra o app.
- Faça login ou crie uma conta grátis.
- Na tela inicial, vá em “Agora na TV”.
- Selecione o sinal da TV Globo.
- Assista ao jogo ao vivo.
Ficha de jogo
- Cruzeiro x Fluminense
- Competição: Brasileirão 2025 – 33ª rodada
- Data: Domingo, 09/11/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Prováveis escalações
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.