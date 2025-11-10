Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chape busca voltar à liderança após sete jogos de invencibilidade. A equipe do Coelho quer vencer para se afastar de vez do Z-4 da Série B.

Chapecoense e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Como chegam as equipes?

A Chape chega embalada, com sete jogos de invencibilidade,cinco vitórias e dois empates, mas caiu para a 4ª posição após os resultados da rodada. Uma vitória pode recolocar o Verdão do Oeste na liderança.

O América-MG, por sua vez, empatou na última rodada com o Novorizontino e mantém boa distância da zona de rebaixamento.

O Coelho busca uma vitória para se afastar de vez do Z-4 e repetir o bom desempenho da última vitória fora de casa, contra o Athletic.

Onde assistir ao vivo?

Transmissão: Disney+, ESPN

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B — 36ª rodada

Campeonato Brasileiro da Série B — 36ª rodada Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Segunda-feira, 10 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Arena Condá, Chapecó (SC) Onde assistir: Disney + e ESPN

Prováveis escalações

Chapecoense

Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

América-MG

Gustavo; Júlio César, Emerson Santos, Lucão, Ricardo Silva e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Souza; Thauan Willians e Willian Bigode. técnico: Alberto Valentim