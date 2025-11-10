Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Chape busca voltar à liderança após sete jogos de invencibilidade. A equipe do Coelho quer vencer para se afastar de vez do Z-4 da Série B.
Chapecoense e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Como chegam as equipes?
A Chape chega embalada, com sete jogos de invencibilidade,cinco vitórias e dois empates, mas caiu para a 4ª posição após os resultados da rodada. Uma vitória pode recolocar o Verdão do Oeste na liderança.
O América-MG, por sua vez, empatou na última rodada com o Novorizontino e mantém boa distância da zona de rebaixamento.
O Coelho busca uma vitória para se afastar de vez do Z-4 e repetir o bom desempenho da última vitória fora de casa, contra o Athletic.
Onde assistir ao vivo?
- Transmissão: Disney+, ESPN
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série B — 36ª rodada
- Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Onde assistir: Disney + e ESPN
Prováveis escalações
Chapecoense
Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
América-MG
Gustavo; Júlio César, Emerson Santos, Lucão, Ricardo Silva e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Souza; Thauan Willians e Willian Bigode. técnico: Alberto Valentim